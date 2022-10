SWR1 Leute mit Milan Peschel am 04.09.16

Wissen Sie was ein Bier-Bike ist? Ein überdachtes großes Spaßfahrrad für mehrere Personen, auf dem gerne Bier in rauen Mengen fließt. Schauspieler Milan Peschel ist für die Dreharbeiten zum Film „Männertag“ (Kinostart 08.09.2016) zum ersten Mal mit so einem Gefährt unterwegs gewesen und auch nur, weil er dafür bezahlt wurde, sagt er.