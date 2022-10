SWR1 Leute Live mit Bernd Stelter am 18.09.16

Bernd Stelter ist schon lange viel mehr als eine Karnevalsgröße: Er moderiert, tourt mit seinen Bühnenprogrammen und schreibt Krimis. Mit SWR1-Moderatorin Katja Heijnen spricht er am 18. September in "Wasems Kloster Engelthal" in Ingelheim über seine Erfahrung aus über 25 Jahren Bühnen- und Eheleben.