An Ostersonntag feiert der zurückgetretene Papst Benedikt XVI. seinen 90. Geburtstag. Kaum einer kennt ihn so gut wie Peter Seewald: Drei Interviewbücher hat der Papst mit ihm gemacht - zuletzt den Band: "Letzte Gespräche", in dem er eine Bilanz seiner Amtszeit zog. Ein Buch, das als Sensation galt und ein Weltbestseller wurde.