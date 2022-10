SWR1 Leute mit Bernhard Vogel am 14.05.2017

Bernhard Vogel ist ein Unikum: Er war als einziger deutscher Politiker Ministerpräsident zweier Bundesländer: erst in Rheinland-Pfalz, später in Thüringen. Beide Länder hat er in ihrer Entwicklung maßgeblich geprägt - doch noch heute gehört seine Liebe eher dem Riesling von der Mosel als dem Grauburgunder von der Saale.