SWR1 Leute mit Heike Makatsch am 09.07.17

Wenn Kinder sich in renitente Rebellen verwandeln, ist es so weit: Die Pubertät setzt ein. Mit der Wortschöpfung "Das Pubertier" hat der Journalist und Autor Jan Weiler 2014 einen Bestseller verfasst, der jetzt verfilmt wurde (Regie: Leander Haußmann) und seit 6. Juli in den Kinos läuft. Mutter des Film-"Pubertiers" ist Heike Makatsch, eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands.