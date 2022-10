SWR1 Leute mit James Blunt am 16.07.17

Das fünfte Album seiner Karriere scheint wie ein Befreiungsschlag zu sein: James Blunt hat mit "The Afterlove" so viel positive Kritik geerntet, dass er es selbst kaum fassen kann. Sehr lange Zeit wurde er einfach nur in die Ecke "Schmusesänger" gedrängt, doch da gehört er längst nicht mehr hin. Seit seinem ersten Hit "You´re beautiful" hat sich viel getan – vor allem musikalisch.