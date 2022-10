SWR1 Leute mit Günther Sigl am 06.08.17

Die Spider Murphy Gang wird 40 Jahre alt, feiert ein zünftiges Jubiläum und begeistert nach wie vor ihr Publikum. Und Günther Sigl ist der ruhende Pol in dieser unglaublichen Bandgeschichte. Sigl hatte ausschließlich Musik im Kopf, seit er als Jugendlicher anfing, seine Vorbilder wie Chuck Berry zu imitieren. Und dann kam, mach Jahren des Tingelns in Klubs, in Bierzelten und Kneipen, der Giga-Durchbruch.