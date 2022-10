SWR1 Leute mit Bischof Peter Kohlgraf am 27.08.2017

Professor Peter Kohlgraf wurde am Sonntag zum neuen Bischof von Mainz geweiht. In "Leute" erzählt er SWR1-Moderatorin Katja Heijnen von den Aufgaben, die ihn auf ihn warten, wieso er als junger Mann die Entscheidung traf, Priester zu werden, was er an seinem Leben im rheinhessischen Partenheim schätzte und worauf er sich in Mainz freut.

Professor Peter Kohlgraf wurde am Sonntag zum neuen Bischof von Mainz geweiht. In "Leute" erzählt er SWR1-Moderatorin Katja Heijnen von den Aufgaben, die ihn auf ihn warten, wieso er als junger Mann die Entscheidung traf, Priester zu werden, was er an seinem Leben im rheinhessischen Partenheim schätzte und worauf er sich in Mainz freut.