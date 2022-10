SWR1 Leute mit Georg Uecker am 25.02.2018

Georg Uecker gehört zu den beliebtesten deutschen Serienstars. Und er ist ein Mann, der nie aufgegeben hat - sei es im Kampf gegen Diskriminierung Homosexueller oder im Kampf gegen Krebs und HIV. In seiner Autobiographie "Ich mach dann mal weiter" erzählt er von Blick in den Abgrund und seinem Glauben an das Leben.