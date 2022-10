SWR1 Leute mit Marian Grau am 21.05.2018

Deutschlands jüngster Reiseblogger ist zu Gast bei SWR1 Leute. Der 15jährige Marian Grau reist seit seinem 10. Lebensjahr in jeden Ferien mit einem Elternteil in ferne Länder. Dabei organisiert der Teenager alles selbst und schreibt über die Reisen in seinem Blog www.geomarian.de. Alles begann mit einer Trauerreise.

