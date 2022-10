Wenn Manuel Bauer sieht, was derzeit in Chemnitz passiert, kommen schlimme Erinnerungen in ihm hoch. Der gebürtige Sachse war zwölf Jahre in rechtsextremen Kreisen aktiv. Er war Anführer der "Wehrsportgruppe Racheakt" und hat 1998 den "Bund Arischer Kämpfer" gegründet. Heute hält er Vorträge an Schulen, um zu verhindern, dass Jugendliche in die rechts Szene abdriften.