SWR1 Leute mit Peter Gaymann am 08.07.2018

Peter Gaymann - das ist "der mit den Hühnern". Der Cartoonist zeichnet zwar seit 1990 schon die "Paar-Probleme" in der "Brigitte", aber trotzdem wird er ständig auf seine Hühner angesprochen. Ende der 70er Jahre hat er für die "Badische Zeitung" einmal pro Woche "Gaymanns tierische Blätter" gezeichnet. Da ging's quer durch den Zoo, aber die Hühner kamen mit Abstand am besten an. Von da an musste er immer wieder Hühner zeichnen, inzwischen sind sie sein Markenzeichen geworden.

