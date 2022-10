per Mail teilen

Heidi Hetzer ist 81 und findet das großartig. Endlich hat sie Zeit, die Welt zu erkunden. Mit 77 ist sie zu einer Weltumrundung aufgebrochen - in ihrem Oldtimer Hudo, der damals bereits 84 Jahre auf dem Buckel hatte. Sie kam zurück um zwei Finger, einen Laptop, acht Taschen und Kreditkarten ärmer, aber um viele Erfahrungen reicher. Jetzt bricht sie erneut in das Land auf, das sie auf Ihrer Weltreise am meisten fasziniert hat: Afrika.