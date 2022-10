Wie lassen sich lebensbedrohliche oder gar todbringende Diagnosen empathisch-konstruktiv vermitteln? Sensible Kommunikation in Patientengesprächen ist für Prof. Jalid Sehouli ein großes Anliegen. Er ist Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité und erlebt als Onkologe Situationen und Begegnungen, in denen die Art der Gesprächsführung eine existenzielle Bedeutung hat.