SWR1 Leute 27.01.2019 mit Christian Friedel

Er ist noch keine 40 und hat bald 30. Bühnenjubiläum. Seit er zehn ist, spielt Christian Friedel Theater. Der gebürtige Magdeburger feierte seinen Durchbruch mit "Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte". Der Film war für einen Oscar nominiert, gewann "Die goldene Palme" in Cannes und erhielt in zehn Kategorien den Deutschen Filmpreis. Christian Friedel spiele den Dorflehrer, eine der Hauptrollen. Nach weiteren Kinofilmen wie "Russendisko", "Amour Fou" und "Elser - Er hätte die Welt verändert", spielte er auch in den Serien "Babylon Berlin" und "Das Parfüm", nach Patrick Süßkinds Roman, mit. Und auch als Frontmann der Band "Woods of Birnam" ist er bekannt.