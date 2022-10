SWR1 Leute mit Kardinal Lehmann am 15.05.16

Karl Kardinal Lehmann war seit über 30 Jahren Bischof von Mainz. An Pfingstmontag feiert er seinen 80. Geburtstag mit Gottesdienst im Dom und Festakt in der Rheingoldhalle. Wie bei der katholischen Kirche üblich darf er am Tag darauf in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

