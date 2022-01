SWR1 Leute mit Sabine Töpperwien

per Mail teilen

Ein Leben für den Fußball - und für’s Radio. Sabine Töpperwien hat in über 30 Jahren als Kommentatorin rund 700 Spiele begleitet, war Chefin der WDR2-Sportredaktion und hat den Weg bereitet für andere Frauen in dieser Männerdomäne. Anfang des Jahres hat sie aufgehört.

Andere haben Barbies, sie einen Ball

In Osterode im Harz wird sie groß. Schon als Kind kickt sie, wo sie kann. Die Fußballgene liegen in der Familie. Die Eltern nehmen sie regelmäßig mit, wenn der Verbandsligist VfR Osterode spielt. Den großen Bruder Rolf, ebenfalls Sportreporter, begleitet sie überall hin. Sie zählt für ihn die Ecken, wenn er im Stadion arbeitet.

Und immer wieder die erste Frau in Deutschland

1985: Die erste, die ihre Diplomarbeit über Fußball schreibt.

1989: Die erste, die ein Bundesligaspiel live kommentiert.

2013: Die erste, die im Radio ein Champions League Finale übernimmt.

Sie öffnet die Tür für andere, die kommen und sich heute bei ihr als Pionierin bedanken.

Eine Stimme, die (fast) jeder kennt

Sobald sie irgendwo in einer Kneipe in Deutschland etwas bestellt, macht es bei den Gästen Klick. Die Stimme begleitet uns ja schon ewig und ist unverwechselbar. Ja, sie überschlägt sich auch mal. Entsprechende Bemerkungen lacht sie heute weg. Sie hätte sich halt auch irgendwie gegen die Männer in der Konferenz-Runde durchsetzen müssen.

Ein Spiel, das nie angepfiffen wurde

April 2017: Champions League Viertelfinalhinspiel Dortmund gegen Monaco. Sie sitzt schon im Stadion, als auf den Dortmunder Mannschaftsbus ein Anschlag verübt wird. Von dem Moment an informiert sie den ganzen Abend Millionen Hörer*innen über die aktuellen Geschehnisse. Diese „Geisterreportage“ wird sie nie vergessen.

Jetzt kann sie’s ja sagen…

…dass der FC Bayern München ihr Lieblingsverein ist. Und Thomas Müller ihr Lieblingsspieler. Als Reporterin in Rente genießt sie, dass sie subjektiv sein darf. Der Samstagnachmittag gehört weiter der Fußball-Bundesliga im Radio. Auf dem Sofa.