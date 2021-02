Pfarrer Hannes Schott ist überzeugt: Kirche soll den Menschen Freude bereiten – und wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen, dann muss die Kirche eben zu den Menschen kommen. Dabei beschreitet er unkonventionelle Wege und bezeichnet sich selbst als "Hofnarr Gottes".

Nah bei den Menschen

Pfarrer Hannes Schott erreicht mit ungewöhnlichen Aktionen auch kirchenferne Menschen: Er verlost auf Facebook Gottesdienste zu Hause bei den Menschen im Wohnzimmer, hält Busgottesdienste, verkleidet sich bei Predigten als Engel, Wirt oder König und erzählt am Ende des Gottesdienstes gerne einen Witz und wirbt im Kostüm eines Wals für den Kirchenvorstand.

Das Buch "Raus aus dem toten Winkel" von Johannes Schott ist im Kösel Verlag, München erschienen und kostet 18 Euro. Randomhouse Verlagsgruppe

Es darf gelacht werden ...

Auch in der Kirche. Denn Lachen heißt für ihn, dass der Himmel ein Stück weit aufgeht. Er ist überzeugt: "Humor ist für vieles eine Lösung". Nicht zuletzt deshalb tritt Pfarrer Schott mit dem Pfarrerkabarett "Das weißblaue Beffchen" und dem Comedy-Musikduo "Zammgebicht" auf und nimmt gerne die Kirchenoberen, Glaubensdoktrinen, aber auch sich selbst aufs Korn – und natürlich Howard Carpendale, den er immer wieder parodiert, weil er überzeugt ist: "Eigentlich bin ich der echte!"

Das Theater

stand am Anfang seiner Beziehung zu Gott. Beim Krippenspiel hat er als Kind den Heiligen Josef gegeben. Seine ersten Eindrücke von Kirche waren: volle Kirchen, gut gelaunte erwartungsfreudige Menschen. Bis heute will er seinen Teil dazu beitragen, dass das immer so ist – sei es in seiner Heimatstadt Bayreuth, wo er viele Jahre als Pfarrer tätig war oder jetzt in seiner neuen Gemeinde in Nürnberg.