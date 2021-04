per Mail teilen

Erschöpfung ist ein weit verbreitetes Phänomen – nicht nur in Zeiten von Corona. Der Internist, Sportarzt und Bestsellerautor Matthias Marquardt weiß aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt, und was man dagegen tun kann.

Sie fühlen sich erschlagen, obwohl Sie genug geschlafen haben? Fallen nach der Arbeit nur müde auf's Sofa, obwohl Sie eigentlich noch Sport machen wollten? Dann geht es Ihnen wie vielen Menschen.

Dr. Matthias Marquardt ist Arzt und Sachbuchautor. Mit seiner "Laufbibel" wurde er zu Deutschlands "Laufpapst".

Völlig ausgepowert ...

hat sich Dr. Matthias Marquardt, bekannt als der „Laufpapst“ , bereits zweimal im Leben gefühlt: Einmal, als er sich bei der Vorbereitung für den „Ironman“ zu sehr verausgabte und sein Körper streikte und im letzten Jahr, als er seine Praxis unter Corona-Bedingungen am Laufen halten musste und er eines Tages einfach nicht mehr konnte.

Viele davon betroffen

Gleichzeitig erlebte er, dass immer mehr Patienten zu ihm kamen, bei denen die Belastungen der Corona-Monate Spuren hinterlassen hatten: Höherer Blutdruck, größerer Bauchumfang, Angstzustände. Er fragte sich: Ist das die neue Normalität oder eine echte Krankheit? Und ist sich sicher: Es gibt bei vielen von uns ein Ungleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung.

Rezepte gegen die Erschöpfung

Das Gute ist: Man kann etwas gegen die Erschöpfung tun. Durch richtige Ernährung, Bewegung, gesunden Schlaf und eine Veränderung von Alltagsgewohnheiten kann man wieder ins Gleichgewicht kommen.

Vita

Dr. Matthias Marquardt kümmert sich in seiner Praxis in Hannover um immer mehr Menschen, die ihre Vitalität zurückgewinnen wollen. Er hat zahlreiche Bücher zu Gesundheitsthemen und zum Laufsport veröffentlicht. Sein Bestseller, die „Laufbibel“, erscheint dieses Jahr in der 18. Auflage.