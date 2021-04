Prof. Dr. Klaus Püschel ist einer der international renommiertesten Rechtsmediziner. In seinem Leben hat er über 40.000 Leichen untersucht. Keine hat ihn gleichgültig gelassen. Sein Credo: "Wer sich mit dem Tod auseinandersetzt, statt ihn zu verdrängen, der lebt freier, intensiver und verschwendet weniger wertvolle Momente."

"Die Toten können uns retten"

Das ist nicht nur der Buchtitel von Klaus Püschels neuem Buch, in dem er über einige seiner spannendsten Fälle aus fünf Jahrzehnten Rechtsmedizin berichtet. Er ist auch zutiefst davon überzeugt. Ohne die Erkenntnisse der Rechtsmedizin wären Airbags und Sicherheitsgurte in Fahrzeugen heute längst nicht so effektiv,viel mehr Kinder würden noch am plötzlichen Kindstod sterben, dessen Ursachen er mit erforscht hat. Ihm und seinem Team ist es zu verdanken, dass die Pflegequalität für alte Menschen in Pflegeheimen jetzt deutlich besser ist.

Detektivarbeit am Körper

Als erster Rechtsmediziner hat Klaus Püschel die Coronatoten obduziert und dadurch Erkenntnisse gewonnen, die zu einer Veränderung in der Behandlung in Bezug auf Thrombosen und Embolien führten. Er obduzierte die Leiche Uwe Barschels, um herauszufinden, ob es Mord oder Selbstmord war, er war im Auslandseinsatz bei Naturkatastrophen, wann immer es galt, Deutsche zu identifizieren und half bei der Aufarbeitung des Völkermordes in Ruanda.

Das Buch "Die Toten können uns retten" ist im Quadriga Verlag, Köln unter ISBN 978-3-86995-105-8 erschienen und kostet 20 Euro. Quadriga/Luebbe

Vita

Klaus Püschel wurde 1952 in der Nähe von Greifswald geboren. Seine Eltern flohen mit ihm im Kinderwagen in den Westen. Später wollte er eigentlich Sportmedizin studieren, begeisterte sich aber im Studium für Rechtsmedizin und leitete bis zu seiner Rente im letzten Jahr das renommierte Institut für Rechtsmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Heute ist er dort Seniorprofessor, außerdem Ehrenkommissar der Hamburger Polizei und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.