SWR1 Leute mit Jörg Trauboth

Jörg Trauboth hat viel erlebt. Er war Luftwaffenoberst und internationaler Krisenmanager. Heute ist er Notfallseelsorger und Autor. Das ist ruhiger, aber emotional nicht weniger aufreibend.

Jörg Trauboth fliegt gerne. Heute im privaten Sportflugzeug, früher in Kampfjets wie Tornado oder Phantom. Fast 30 Jahre war er bei der Bundeswehr. Er war Luftwaffenoberst, dann Krisenmanager und Berater in Erpressungs- und Entführungsfällen. Heute ist der 77-jährige Notfallseelsorger und Autor. Der Mann hat viel zu erzählen. Kriegskind, geboren 1943 in der Nähe von Berlin während des Fliegeralarms. Er wächst in Nordrhein-Westfalen auf und wird während des Abiturs Vater.

Vom Soldaten zum internationalen Krisenmanager

Die junge Familie musste schnell versorgt werden, viele Möglichkeiten gab es nicht: Polizei, Post oder Bundeswehr. Trauboth wird Soldat und arbeitet sich dort nach oben. Nach der Katastrophe bei der militärischen Flugschau in Ramstein 1988 gehört der erfahrene Pilot und Soldat zum Krisenteam. Mit 50 und vielen Jahren in Überschallgeschwindigkeit verlässt er die Bundeswehr und lässt sich zum internationalen Krisenmanager ausbilden. In den 90er-Jahren macht er sich selbstständig und betreut Familien, deren Angehörige entführt werden. Er verhandelt für Firmen, die erpresst werden.

Liebe und Familie als Konstante

Inzwischen ist sein Leben etwas ruhig geworden, wenn auch emotional nicht weniger aufreibend. Trauboth engagiert sich als Notfallseelsorger und hilft Familien, die Angehörige durch schwere Schicksalsschläge verloren haben. Seine Konstante im Leben seien die Liebe und die Familie und so konnte er zur Tankstelle für andere werden, sagt Trauboth. Er ist immer noch mit seiner Jugendliebe zusammen. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Söhne und drei Enkelkinder.

Als Autor keine Angst vor schwierigen Themen

Seit einigen Jahren schreibt Trauboth Bücher – Sachbücher und Kriminalromane. Das neueste Buch "Jakobs Weg" hat einen besonders düsteren Inhalt. Es geht um sexualisierte Gewalt und Missbrauch an Kindern. Die Geschichte eines Jungen, für den das Internat zur Hölle wird. Zwanzig Jahre später kommt es zur Abrechnung. Es war sein schwerstes Buch, sagt Trauboth. Aber er habe das Thema in einem Krimi aufgreifen wollen, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die damit verbundenen Leiden und Traumata seien immer noch zu wenig im öffentlichen Bewusstsein.