Eine steile kirchliche Karriere hätte es werden können für Andreas Knapp. Studium, Promotion, Chef im Priesterseminar – das sind normalerweise Lebenslaufstationen von Bischöfen oder Professoren. Andreas Knapp zog die Reißleine und entschied sich ganz anders.

“Kleines Leben”

Andreas Knapp zog mit über 40 Jahren ins Kloster ein, wurde Mitglied der “Gemeinschaft der Kleinen Brüder vom Evangelium”, und lebte anschließend ein ganz anderes, "kleines” Leben. Schaffte als Hilfsarbeiter auf einer Baustelle in Neapel, als Putzkraft in einem Pariser Pflegeheim, verkaufte Joghurt in Kolumbien. All die langen Jahre bezeichnet er als “Entziehungskur von Anerkennung, Status und Macht” - ein “heilsamer Weg zurück ins Leben”.

Plattenbau, Gefängnisseelsorge - und Gedichte

Vor ein paar Jahren zog Bruder Andreas mit drei Mitbrüdern in eine Leipziger Plattenbauwohnung in einer Gegend mit einem hohen Grad an Alkoholismus, Anarchie, Atheismus und Hoffnungslosigkeit. Dort lebt er sein “normales Leben”. Mit Gefängnisseelsorge, mit Flüchtlingshilfe - und auch mit Gedichten, die er regelmäßig schreibt und in mehreren Bänden bereits veröffentlicht hat.