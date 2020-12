Für viele Menschen ist der 8. Dezember ein tragischer Tag: Vor vierzig Jahren wurden John Lennon ermordet. Erinnern Sie sich gemeinsam mit uns an den Ausnahmekünstler.

Es war ein Montag, der 8. Dezember 1980. Dieses Datum sollte in die Musikgeschichte als der Tag eingehen, an dem John Lennon ermordet wurde. Von einem Mann, dessen Namen man ergoogeln kann, aber den man nicht nennen muss. Denn das war genau der Grund des Mordes: John Lennons Mörder war sich bewusst, dass er mit dieser Tat für immer und ewig in einem Atemzug mit John Lennon genannt werden würde. Also schenken wir ihm an dieser Stelle nicht mehr Aufmerksamkeit als nötig und sprechen lieber über ein paar Dinge, die man sich über John Lennon nicht so leicht ergoogeln kann.

Fassungslos stehen Menschen hinter einer Absperrung vor dem Appartment, vor dem John Lennon getötet wurde. Sie lesen die traurigen Schlagzeilen der Tagespresse. dpa Bildfunk Picture Alliance

Fakt 1: Die besondere Zahl

John Winston Lennon hatte eine Glückszahl: die Neun. Lennon selbst hat einmal gesagt, dass die Neun eine Zahl sei, die ihm überall hin folgt. Und das stimmt: John Lennon wurde am 9. Oktober geboren. Er hat Yoko Ono zum ersten Mal an einem 9. November getroffen und ihr gemeinsamer Sohn Sean kam am 9. Oktober zur Welt. Tragischerweise wurde John Lennon am Abend des 8. Dezember in New York erschossen, ins Roosevelt Krankenhaus an der 9. Straße in Manhattan gebracht und erlag dort seinen Verletzungen. Zu diesem Zeitpunkt war es in seiner Heimatstadt Liverpool bereits Morgen – der Morgen des 9. Dezember.

Fakt 2: Pseudonyme

Mit den Beatles hat John Lennon zeitlose Welthits erschaffen, wie "Nowhere Man" oder auch "In my life". Zusammen mit Paul McCartney bildete er eines der erfolgreichsten Songwriter-Duos. Doch auch solo war John Lennon nicht gerade untätig. Egal ob als Dr. Winston O’Boogie, Johnny Rhythm oder auch Mel Torment: John Lennon hatte eine wahre Freude daran, sich falsche Identitäten zuzulegen – egal ob auf Reisen oder als Songwriter diverser Songs nutzt er diese Namen. Insgesamt steckt John Lennon hinter 15 verschiedenen Pseudonymen, unter denen er Musik aufgenommen hat. Damit kam er sogar ins Guinness-Buch der Rekorde.

John Lennon dpa Bildfunk Picture Alliance

Fakt 3: Runde Brille

Zwei runde, mit dünnem Draht umfasste Brillengläser – ein Modell, das auf Grund seiner Form auch gern "Granny Glasses" genannt wurde, wurde zu John Lennons Markenzeichen. 1966 bekam er dieses Brillengestellt in seiner Rolle als Soldat Private Gripweed im Anti-Kriegsfilm "How I won the war" – nach den Dreharbeiten behielt er die Brille einfach und trug sie immer und immer wieder.

Fakt 4: Eigener Staat

1973 hat John Lennon kurzerhand gemeinsam mit Yoko Ono einen eigenen Staat gegründet. Warum? Bei ihm waren häufig Drogen gefunden worden, wodurch er immer wieder Schwierigkeiten mit seiner Aufenthaltsgenehmigung in den USA bekommen hatte. Damit sollte nun Schluss sein, NUTOPIA sollte ihn retten. Der Name: zusammengesetzt aus "New" also Neu und "Utopia". Die Bevölkerung: nicht bekannt. Die Nationalhymne: vier Sekunden Stille. Und die Flagge: weiß, einfach weiß.

Fakt 5: Letztes Album

"Double Fantasy" ist das letzte Studioalbum, das John Lennon zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Drei Wochen danach wurde er ermordet. Es war das erste John-Lennon-Album, das auch in der DDR veröffentlicht wurde. Alle weiteren Infos zu diesem Meilenstein gibt es in unserem aktuellen SWR1 Meilensteine Podcast – einfach reinhören und ein bisschen John Lennon genießen.