Online-Wettbewerbe, wie die Ice-Bucket- oder Harlem-Shake-Challenge - Sie erinnern sich vielleicht, Menschen wurden mit Eiswürfeln übergossen oder tanzten in ihrem Alltag einfach mal drauf los - sind ein alter Hut.

Denn jetzt gibt es die SWR1 #SweetLeberWurstBrotChallenge, die Ihren Geschmacksnerven einiges abverlangt - oder für Sie zu einer kulinarischen Offenbarung wird. Mal sehen, ob das Pfälzer Grundnahrungsmittel in Kombination mit einer Marmelade Ihrer Wahl neue Fans findet und zum viralen Hit wird :-)

So geht’s

Was Sie dafür brauchen ist eine Scheibe Brot, Leberwurst und eine Marmelade oder ein Mus Ihrer Wahl - Hauptsache sie ist süß. Beißen Sie dann vor laufender Handykamera in das geschmierte "Sweet-Leberwurst-Brot" und erzählen Sie kurz, wie es Ihnen schmeckt. Nominieren Sie am Ende dann zwei Ihrer Freund*innen für die SWR1 #SweetLeberWurstBrotChallenge. Das Video sollte nicht länger als drei Minuten sein. Laden Sie das Foto auf Ihre Facebook-Seite oder in ein anderes Soziales Netzwerk.

Wichtig:



Markieren Sie den Text Ihres Videoposts die Challenge mit dem Hashtag mit "#SweetLeberWurstBrotChallenge", damit wir Ihr Video einfach finden können. Markieren Sie im Text noch die zwei Personen aus Ihrem Netzwerk-Freundeskreis, die Sie für die #SweetLeberWurstBrotChallenge nominieren wollen.

Und so kam es dazu

SWR1 Hörerin Manuela Dreher aus Framersheim hat unseren Moderator Veit Berthold herausgefordert. Als Pfälzer solle er einmal im Leben ein Leberwurstbrot mit Marmelade bestreichen und probieren. Angeblich wäre das ein Geschmackskick und das "Mus" würde die Pfälzer Delikatesse in neue Genusshöhen katapultieren. Veit Berthold machte den Test - und stellte das Video auf seine Facebook-Seite. Und weil er dieses Geschmackserlebnis mit vielen teilen wollte, nominierte auch er wiederum neue Kandidaten. Jetzt geht’s um die süße Wurst und wer sie noch so probiert im Netz weiter.