So werden Sie Lebensmittel-Motten wieder los

Lebensmittel-Motten können nicht nur in der Küche zur echten Plage werden: Gespinste kleben in allen Verpackungen, die weißlichen Larven fressen sich durch die Lebensmittel und kriechen an den Wänden entlang. Wir haben mit SWR-Umwelt- und Ernährungsredakteurin Elke Klingenschmitt über ein Thema voller schlechter Nachrichten gesprochen.

Welche Lebensmittel sind denn besonders gefährdet? Die schlechte Nachricht ist: Fast alles, was im Vorratsschrank lagert, kann von Lebensmittel-Motten befallen werden. Der Schädling befällt gerne zum Beispiel Mehl, Müsli, Reis, Gewürze, Tee, Nüsse, Trocken- oder Dörrobst und sogar die Schokolade ist nicht vor ihm sicher. Diese Motten-Arten befallen die Vorräte Lebensmittel-, Speise- oder Küchen-Motten entstammen der Familie der Zünsler (Pyralidae). Bei uns sind drei Arten besonders verbreitet: Bei uns verbreitete Arten der Lebensmittel-Motte Mehlzünsler (Pyralis farinalis) picture-alliance / Reportdienste H. Bellmann/F. Hecker Bild in Detailansicht öffnen Mehlmotte (Ephestia kuehniella) picture-alliance / Reportdienste Hecker/Sauer Bild in Detailansicht öffnen Doerrobstmotte (Plodia interpunctella) picture-alliance / Reportdienste Andrea Warnecke Bild in Detailansicht öffnen Woher kommt die Lebensmittel-Motte? Das ist die zweite schlechte Nachricht: So gut wie nie kommen die Motten durch das geöffnete Fenster ins Haus. Vielmehr kommen die Eier der Motte mit den genannten Lebensmitteln ins Haus und der "Horror" beginnt. Einer Packung Müsli sehe ich nicht an, ob sie Eier enthält und damit kontaminiert ist. Deshalb nützt es auch nichts, unverpackte Lebensmittel zu kaufen. Zellophan ist für die kleine weiße Larve der Lebensmittel-Motte übrigens auch kein Hindernis, da kann sie sich locker durchbeißen. Ist die Lebensmittel-Motte gesundheitsgefährdend? Im Grunde ist der Schädling an sich nicht giftig, aber natürlich extrem unappetitlich. Ganz ungefährlich ist er aber nicht. Empfindliche Menschen können Durchfall oder allergische Reaktionen bekommen, wenn sie von Motten befallene Lebensmittel essen. Was tun mit befallenen Lebensmitteln? Bei allem was gekocht wird, empfehle ich Unliebsames vor dem Garen heraus zu picken. In Asien wird zum Beispiel der Reis genau aus diesem Grund vor dem Kochen auf ein Tablett geschüttet und auf Schädlingsbefall kontrolliert. Raupe und Puppe einer Doerrobst-Motte (Plodia interpunctella) im Reis. picture-alliance / Reportdienste A. Sommer Theoretisch ist es möglich, Teile des befallenen Lebensmittels zu retten, aber wenn in der Müslidose erst ein Motten-Gespinst Platz gefunden hat, sollte man den Inhalt sofort in der Mülltonne entsorgen. Wie wird man denn die Motten wieder los? Zur Vorbeugung empfehle ich, Mehl oder Müsli in fest schließende Dosen umzufüllen. Da kommt die Motte nicht rein. Wenn sie schon im Lebensmittel drin war, ist das natürlich auch kein Schutz. Sind Lebensmittel-Motten erst mal in den Vorräten drin, müssen alle Vorräte kontrolliert werden. Außerdem rate ich dazu, den Schrank mit Essig-Wasser auszuwischen und die Ecken heiß zu föhnen. Züchtung von Schlupf-Wespen picture-alliance / Reportdienste Krick Wenn das alles nichts hilft, gibt es noch einen weiteren Tipp: Bestellen Sie im Internet Trichogrammna-Schlupf-Wespen. Diese kleinen Insekten sind Parasiten und mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Allerdings finden die Schlupf-Wespen garantiert auch das letzte verbliebene Motten-Ei, in die sie dann selbst Eier legen, und verschwinden danach selbst auf wundersame Weise. Diese Methode habe ich selbst ausprobiert