Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Internetanschluss nicht so schnell ist, wie eigentlich vertraglich vereinbart? Dann können Sie damit recht haben.

Ergebnis der Studie

Eine Untersuchung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat gezeigt: Bei knapp 80 Prozent der beteiligten Verbraucher wird die vertragsgemäße Internetgeschwindigkeit nicht erreicht. Bei fast der Hälfte der getesteten Anschlüsse stand sogar nur weniger als die Hälfte der gebuchten Geschwindigkeit zur Verfügung. Wie Sie selbst nachmessen und dann reagieren können, hat Andreas Reinhardt aus der SWR Wirtschaftsredaktion recherchiert.

Selbst nachmessen

Auf Seite breitbandmessung.de der Bundesnetzagentur kann jeder ganz einfach die Geschwindigkeit von seinem Anschluss nachmessen. Die Bundesnetzagentur macht schon seit Jahren Messungen von DSL- und Breitbandanschlüssen von Verbrauchern. "Zuletzt beklagte die Behörde im April 2020, das über alle Geschwindigkeiten und Anbieter hinweg etwa nur dies Hälfte der Nutzer, die vertraglich vereinbarte, maximale Datenübertragungsrate bekommt", so Andreas Reinhardt. Die gute Nachricht: Die Tendenz gegenüber 2019 ist aber sinkend. Grundlage für die Studie waren bundesweit 830.000 Messungen, davon 45.000 in Rheinland-Pfalz.

Das können Sie als Kunde machen

Auf der Seite breitbandmessung.de finden Sie zur Messung ein kleines Programm. Nach der Installation misst die Software Ihren Anschluss amtlich durch. Für die Messung muss der Rechner mit einem LAN-Kabel an den Router angeschlossen werden. Das ist notwendig, um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen, denn eine Messung via WLAN würden die Werte verfälschen.

Wenden Sie sich mit dem Ergebnis an Ihren Anbieter und setzten Sie ihm eine Frist. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Geschwindigkeit nachgebessert werden. "Kommt er dem nicht nach und die Frist verstreicht, kann ich mich an die Verbraucherzentrale wenden", so Andreas Reinhardt. Die Verbraucherzentrale hilft Ihnen dabei, Ihre Forderungen durchzusetzen. Das kann entweder sein, in einen günstigeren Tarif zu wechseln oder mit dem Anschluss zu einem anderen Anbieter umzuziehen, der bessere Konditionen anbietet.