Standing Ovations für den Blues

BLUENITED hieß das Motto des 41. Lahnsteiner Bluesfestivals, das am 25. September dieses Jahres in der Stadthalle Lahnstein über die Bühne ging. Bei uns können Sie es noch einmal erleben!

BLUENITED – da steckt „blue“ drin und „united“. Und vereinigt wurde einiges im Zeichen des Blues an diesem Abend: zum einen die Fan-Gemeinde, die sich nach Corona-bedingter Sparflamme wieder etwas zahlreicher einfinden durfte, zum anderen die vielfältigen Stil-Varianten, für die im Blues-Universum Platz ist.

Blues aus der ganzen Welt

Aus Chicago eingeflogen kam die Band des Gitarristen und Sängers Toronzo Cannon. Mit einem Bein steht der US-Amerikaner in der Tradition des Electric Blues eines Buddy Guy. Sein anderes Bein schwinkt ziemlich energisch Richtung Funk, Jazz, Rock und immer wieder Jimi Hendrix. Starke Performance, starker Applaus.

Bonita & The Blues Shacks, das sind B.B. & The Blues Shacks aus Hildesheim, verstärkt um die südafrikanisch-stämmige stimmgewaltige Sängerin Bonita und einen messerscharfen dreiköpfigen Bläsersatz aus Wien. Hier geht die Range vom temperamentvoll-quirligen Rhythm’n‘Blues-Entertainment bis zum ekstatischen Soul einer Aretha Franklin. Am Ende: keine(r) mehr auf den Sitzen!

Preisverleihung "Blues-Louis"

Der jährlich in Lahnstein verliehene Bluespreis "Blues-Louis" wird für besondere Verdienste um die heimische Bluesszene verliehen. Diesmal ging er an den Koblenzer Kulturclub Café Hahn, vertreten durch Betreiber Berti Hahn und die Fördervereinsvorsitzende Saskia Scherhag-König. Moderator und Blues-Kabarettisten widmete ihnen eine launige Laudatio.

BLUENITED? Aber hallo!