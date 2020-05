per Mail teilen

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Der 8. Mai 1945 gilt zugleich als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Die Häftlinge im KZ Hinzert im Hunsrück waren da bereits von den Amerikanern befreit worden.

Das KZ Hinzert bei Hermeskeil im Hunsrück war kein Vernichtungslager wie Auschwitz und Buchenwald. Hinzert sei ausschließlich für Männer eingerichtet worden, berichtet die Leiterin der heutigen Gedenkstätte KZ Hinzert, Beate Welter, im SWR1 Gespräch.

Die dort Inhaftierten kamen aus Ländern, die von der Wehrmacht besetzt worden waren. Es waren keine Kriegsgefangenen, sondern Zivilisten, die politisch tätig waren, sich am Widerstand beteiligt hatten oder Zwangsarbeiter waren. Auch Deutsche seien aus politischen oder arbeitserzieherischen Gründen nach Hinzert gekommen, sagt Welter. Mehrere Hundert Insassen seien dort ums Leben gekommen. Die genaue Anzahl kenne man bis heute nicht.

Das KZ Hinzert 1939 war in Hinzert ein Polizeihaftlager für straffällige Westwall-Arbeiter eingerichtet worden - mit der Bezeichnung "SS-Sonderlager Hinzert". Ab 1940 wurde es unter Leitung der SS als KZ genutzt. Für die meisten Gefangenen war Hinzert eine Durchgangsstation auf ihrem Leidensweg in die Vernichtungslager Buchenwald, Natzweiler oder Dachau - unter ihnen auch etwa 1.600 Luxemburger. Bis März 1945 wurden Menschen im KZ Hinzert zur Arbeit gezwungen, gefoltert und getötet. 321 Morde sind belegt, vermutet werden jedoch weitaus mehr Opfer. Insgesamt 80.000 insbesondere luxemburgische, belgische, französische und niederländische Häftlinge litten im KZ im Hunsrück.

März 1945 - die letzten Tage des KZ Hinzert

Als sich abzeichnete, dass die Amerikaner kommen, seien die Spuren verwischt worden, berichtet Welter von den letzten Tagen des KZ Hinzert. Die Nazis hätten in der ersten Märzwoche zwischen 120 und 140 Häftlinge auf einen Evakuierungsmarsch geschickt. Die restlichen Männer blieben im Lager und wurden von den anrückenden Amerikanern befreit. Die Männer des Evakuierungsmarsches seien später in Nordhessen von amerikanischen Soldaten ebenfalls befreit worden.

Es sei aber noch zu drei Morden gekommen, so Welter: ein Franzose und zwei Luxemburger wurden ermordet. Sechs Luxemburger hätten noch das ursprüngliche Ziel, das KZ Buchenwald, erreicht.

Dauer 29:04 min Die Hölle von Hinzert Eine Dokumentation über das Leiden im Konzentrationslager Hinzert.

Aufarbeitung der Vergangenheit

Viele der ehemaligen Häftlinge hatten sich in ihren Heimatländern als Zeitzeugen zur Verfügung gestellt. So kam es auch zu einem ersten Treffen mit Beate Welter in den 1990er-Jahren.

Die Leiterin der Gedenkstätte erinnert sich noch sehr genau daran: "Als ich die Männer kennengelernt habe, war ich überrascht wie offenherzig sie waren, wie nett sie mich aufgenommen haben und was für ein großes Vertrauen sie mir nach einigen Treffen entgegengebracht haben."

Das KZ Hinzert bei Hermeskeil im Hunsrück war kein Vernichtungslager wie Auschwitz und Buchenwald. Hier waren ausschließlich Männer inhaftiert, die aus Ländern kamen, die von der Wehrmacht besetzt worden waren.

"Als das Haus eröffnet worden ist, und sie selbst wussten, dass sie kaum mehr zu den Zeitzeugentreffen kommen konnten, haben sie mich gebeten ihr Sprachrohr zu bleiben. Und das ist noch heute für mich ein Auftrag". Beate Welter, Leiterin Gedenkstätte KZ Hinzert

"Sprachrohr" der Zeitzeugen

Gerade bei den ersten Treffen sei sie innerlich sehr angespannt gewesen: "Ich war dann aber auch sehr angetan, wie warmherzig mich die Männer begrüßten, wie offen sie mich aufgenommen haben und wie bereit sie waren, mit mir zu reden." Mit jedem Treffen sei der Kontakt intensiver und vertrauter geworden. "Als das Haus eröffnet worden ist, und sie selbst wussten, dass sie kaum mehr zu den Zeitzeugentreffen kommen konnten, haben sie mich gebeten ihr Sprachrohr zu bleiben. Und das ist noch heute für mich ein Auftrag".

Als Leiterin der Gedenkstätte, gab es für Beate Welter auch besondere Momente: "Für mich mit am emotionalsten war, dass, nachdem Geert van Rijckevorsel 2008 gestorben ist, seine Witwe mich angerufen hat, mir den Tod mitgeteilt und mich gleichzeitig gebeten hat, auf seiner Erinnerungsfeier zu sprechen." Der frühere Häftling aus Hinzert hatte mit Welter zusammen mit Schülern gearbeitet. Die Rede sei sein letzter Wunsch gewesen. "Ich war dann hinterher schon sehr erstaunt, denn neben den engsten Familienangehörigen, sprachen noch der beste Freund und ich."