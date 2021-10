Sieben erstaunliche Fakten über Bier

"Aus Trauben und Gerstenmaische vergorenes alkoholisches Getränk" - so steht es auf dem Etikett der Flasche einer Mainzer Brauerei. Was hat es mit solchen "Wein-Bier-Hybriden" auf sich? Sind sie eher etwas für Wein- oder für Bier-Fans? Das probieren und bereden der SWR1-Weinmann Werner Eckert und Dominik Bartoschek in der heutigen Episode. Außerdem geht es um Weine, bei denen auf dem Etikett nicht die Rebsorte oder das Anbaugebiet im MIttelpunkt stehen, sondern ein Versprechen: "Opulent" steht dann da, oder "Sweet". Was ist von diesem Trend zu halten? mehr...