Künstliche Intelligenz schreitet rasend schnell voran - zu schnell? Das meint jedenfalls Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, denn die KI ist mittlerweile schon in vielen Lebensbereichen.

Neben Tech-Größen wie Elon Musk fordert auch der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar in einem offenen Brief eine Entwicklungspause und klare Regeln für künstliche Intelligenz. Mehr als 25.000 Menschen haben diesen Aufruf unterschrieben. Im SWR1 Interview mit Claudia Deeg erläutert er die Gründe.

KI macht in allen Bereichen schnelle Fortschritte

SWR1: Uns geht es ja oft eher zu langsam. Sind die Fortschritte bei KI inzwischen zu schnell?

Ranga Yogeshwar: Ja, sie sind zu schnell und vor allem sind sie in allen Bereichen gleichzeitig schnell. Denn das ist vielleicht der qualitative Unterschied dieser neuen "Large Language Models" (Sprachmodelle, auf denen Chatbots wie z.B. ChatGPT basieren, Anm. d. Red.). Vorher war es so: die einen haben zum Beispiel Bilderkennung gemacht, die anderen haben sich mit Sprache auseinandergesetzt oder mit anderen Dingen. Und durch diese Modelle ist es jetzt so, das alles gleichzeitig verstärkt wird.

Künstliche Intelligenz gewinnt Foto-Preis

SWR1: Wo ist denn KI drin, ohne dass wir es möglicherweise ahnen oder gar merken?

Yogeshwar: Wir haben natürlich schon ein paar kleinere KI-Anwendungen. Aber die eigentliche Qualität kommt jetzt, da zum Beispiel diese Systeme in der Lage sind, selbstständig Bilder zu erzeugen. Und das hat sich gerade vor kurzem gezeigt.

Es gab den "World Photography Award" und da gab es eine Einsendung eines Berliner Fotografen Boris Eldagsen. Unter über 400.000 Einsendungen wurde sein Bild mit einem Preis versehen. Er hat die rote Fahne gehoben und gesagt, "das ist kein Foto, das ist was anderes. Ich habe dieses Bild mithilfe von DALL-E, also einer Anwendung von Chat GPT, gemacht". Und er sagt ganz klar, "das ist keine Fotografie, das ist Promptographie".

SWR1: Aber welche Regeln brauchen wir dann für zum Beispiel Bilder wie in diesem Fall oder auch für Texte?

Yogeshwar: Ich glaube, die trivialste Regelung ist so etwas wie eine Kennzeichnungspflicht. Denn das gilt ja auch für uns im Alltag. Wenn ich demnächst irgendwo anrufe und eine Stimme antwortet, die auch noch richtig gut klingt, dann möchte ich nicht getäuscht werden, indem ich die Illusion habe, mit einem Menschen zu sprechen - und in Wirklichkeit ist es eine Maschine.

KI entwickelt plötzlich neue Qualitäten

Die Kennzeichnungspflicht ist wichtig, aber es geht darüber hinaus. Und das ist das kritische und auch Anlass des Briefes, dass die KI in diesen ganz großen Modellen offenbar anfängt Qualitäten zu entwickeln, die bisher noch überhaupt nicht erahnt wurden. Man nennt das auch "Emergent Abilities". Und das Interessante ist, dass man nicht genau versteht, wie es dazu kommt. Denn im Gegensatz zum klassischen Programmieren, ist das hier eher eine Art Blackbox die plötzlich neue Eigenschaften zaubert. Bevor wir nicht genau verstehen, was damit los ist, wo man sie anwenden könnte und möglicherweise nicht anwenden sollte, braucht es eine Art Pause.

"Wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie bei sozialen Netzwerken"

Genau das ist Sinn und Zweck des Briefs, eigentlich klarzumachen, dass wir nicht in etwas hineinrutschen und denselben Fehler machen dürfen wie zum Beispiel bei sozialen Netzwerken, wo wir sehr schnell dafür gesorgt haben, dass sie sich weltweit verbreitet haben. Inzwischen haben wir das Problem, dass diese sozialen Netzwerke die Gesellschaft spalten, Demokratien destabilisieren und süchtig machen. Das lässt sich jetzt im Nachhinein sehr schwer wieder reparieren.

Wenn das so weitergeht, wird die KI sich irgendwann selber programmieren

SWR1: Ist es genau das, wenn Sie von einem Dammbruch sprechen?

Yogeshwar: Der Dammbruch hat ebenfalls mit einer besonderen Qualität zu tun, denn diese neuen Modelle sind eben auch in der Lage zu programmieren. Und was man merkt ist, dass diese Systeme sich selbst optimieren können. Stellen Sie sich also vor, wir haben eine Technologie, die zum einen dazu führt, dass alle Menschen, die sich mit KI befasst haben und die bislang in ganz verschiedenen Bereichen gearbeitet haben, sich plötzlich alle auf diese neuen Systeme konzentrieren. Der zweite Punkt ist, dass diese neuen Systeme plötzlich Qualitäten hervorbringen, die ungeahnt sind. Sie sind nicht stabil, das wissen wir alle. Es gibt Fehler, aber dann kommt eben noch hinzu, dass sie die Qualität der Selbstverstärkung haben. Wenn das so weitergeht, wird sich die KI irgendwann selber programmieren.

SWR1: Ich glaube, das ist fast die Frage, die die KI selber stellt. Wir haben das KI Textprogramm Jackie Beatty gebeten, sich Fragen für das Interview mit Ihnen zu überlegen. Und da ist zum Beispiel die Frage rausgekommen: "Wie groß ist das Risiko, dass KI Systeme außer Kontrolle geraten und unvorhersehbare Konsequenzen haben könnten?"

Yogeshwar: Ich glaube, es geht eben auch darum, dass man das so in den Schritten nicht unterschätzen darf. Bevor wir vielleicht Angst haben, dass die KI eines Tages das Zepter übernimmt, geht es ja im Vorfeld darum, dass wir hier eine Technologie haben, die in ganz vielen Feldern disruptiv wirkt. Und zwar in einer Schnelligkeit, die bis dato nie existiert hat und zum Beispiel Berufsgruppen infrage stellen. Ich greife nochmal das Beispiel auf von Boris Eldagsen, dem Fotografen. Inzwischen ist es so, dass der Deutsche Fotorat eine Positionsbestimmung zu KI Bildgeneratoren herausgebracht hat. Und man muss sich vorstellen, da ist eine gesamte Zunft von heute auf morgen in ihrer Existenz bedroht, wenn wir nicht wirklich darüber nachdenken.

SWR1: Auf der anderen Seite stecken Chancen darin, wenn wir an Fachkräftemangel denken. Beispiel Bedienung im Restaurant. Da gibt es zum Teil schon Roboter, die dort arbeiten. Aber wo sind da die Grenzen? Ist die Erzieherin in der Kita als künstliche Intelligenz unvorstellbar? Oder fehlt mir die Fantasie?

Yogeshwar: Nein. Aber es gibt natürlich viele großartige Anwendungen. Und es gibt Anwendungen, die möglicherweise kritisch sind. Ein Beispiel: Wir können heute schon KI einsetzen im Kontext von psychologischen Therapien. Nur was bedeutet es, wenn ein Mensch "sein Herz ausschüttet" und eine Maschine antwortet? Das mag auf den ersten Blick vielleicht alles ganz gut funktionieren. Aber da drunter ist trotzdem eine ganz prinzipielle Frage zu stellen, nämlich: gibt es irgendwo eine Grenze, wollen wir KI in Entscheidungsprozesse einbinden, obwohl sie nicht transparent ist, die dann Konsequenzen haben?

Was mache ich, wenn plötzlich der Algorithmus beim Bankkredit einfach sagt: "Du ja" und "Du nein", ohne dass man die Gründe hat. Und das ist etwas immanent Wichtiges in unserer Demokratie, weil wir als Kinder der Aufklärung auf die Kausalität setzen. Wenn zum Beispiel solche wichtigen Entscheidungen getroffen werden, dann möchte man als Betroffener auch genau wissen warum. Und jetzt gehen wir in einen Weg hinein, bei dem eine Art digitales Orakel demnächst überlebenswichtige Entscheidungen fällen soll. Und das, glaube ich, ist kritisch. Darüber müssen wir zumindest jetzt nachdenken.

Das Interview führte Claudia Deeg.