Hier können Sie sich in Rheinland-Pfalz abkühlen

Wer nicht nur eine Abkühlung sucht, sondern auch seiner Lunge noch was Gutes tun will, der kann im Salinental erfrischende salzhaltige Luft fast wie am Meer einatmen. Die Gradierwerke finden Sie in den Kurparks von Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein-Ebernburg.

