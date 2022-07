Egal ob die eigene Autobiografie oder die Romanidee, die einem seit Jahren im Kopf rumgeistert. Kreatives Schreiben ist im besten Fall Kunst, kann aber auch bewusst gelernt werden.

Wer kreatives Schreiben in eine Suchmaschine im Internet eingibt, wird förmlich überhäuft mit Workshopangeboten und gutgemeinten Tipps. Darunter solche, wie "Finde den perfekten Schreibort" oder "Stelle dir ein Moodboard zusammen". Zwischen kurzen Tipp-Listen und Büchern mit mehr als 100 Übungen zur Anregung, kann rasch der Überblick verloren gehen. Und die Kreativität gleich mit.

Buchautor Rüdiger Heins betreibt das Institut für Kreatives Schreiben in Bingen und bietet dort Workshops zum kreativen Schreiben und autobiografischen Schreiben an. Eins macht er direkt deutlich: Lernen, wie man einen Bestseller schreibt, kann man nicht. "Das würde ich gerne lehren, aber keiner weiß, wie das geht. Sonst würden wir nur Bestseller auf dem Markt haben", sagt er und lacht.

Der 2 Minuten Text

Ein Buch über das eigene Leben schreiben, das ist der Wunsch vieler Menschen. Nur wie anfangen? Heins greift hier zum Beispiel auf die Technik des 2-Minuten-Textes zurück. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schreiben in zwei Minuten all das auf, was ihnen zu sich selbst einfällt. Das Geschriebene wird dann so ausgebaut, dass am Ende ein richtiger Text entsteht.

Die narrative Landkarte des Glücks

Eine weitere Technik ist die sogenannte narrative Landkarte des Glücks. Hier sagt Heins seinen Teilnehmern: "Erinnern Sie sich mal ganz kurz an einen Augenblick in ihrem Leben, in dem Sie Glücksempfinden hatten." Konkret geht es um die Jahreszahl, den Ort und das Glücksereignis. Anschließend wird dann in zwei Minuten ein Text geschrieben. Daraus werden dann verschiedene Textpassagen genommen, die dann in größere Textkulissen „aufgeblasen“ werden.

Feind Nummer Eins: Die Perfektion

Generell gilt gerade bei Kreativität natürlich, dass es kein Patentrezept gibt. Manche schreiben gerne an ruhigen Orten, wo sie ganz ungestört mit ihren Gedanken sind, andere kommen in Cafés oder in der Bahn am besten in den Schreibfluss. Übungen, wie die von Buchautor Rüdiger Heins helfen, ins Schreiben zu kommen und die Kreativität anzuregen. Sie helfen, einfach mal anzufangen, denn die größte Hemmschwelle ist meist die eigene Perfektion. Dieses Gefühl der leeren Seiten und die Erwartung, dass der erste Satz perfekt sein muss. Dabei gehört wildes Durchstreichen ebenso zum kreativen Prozess dazu. Bestseller schreiben, kann man nicht lernen, aber Bestseller kann man erst recht nicht schreiben, wenn man nie mit dem Schreiben anfängt.