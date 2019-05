Krankenhaus, Kirche, Büro Hier ist das Handy tabu

Wir tun es immer und überall: Telefonieren, Nachrichten versenden, Mails checken. Trotzdem gibt es Orte und Situationen, in denen der Griff zum Handy tabu ist.

In Arztpraxen oder Krankenhäusern gilt ein generelles Handyverbot. Im Flugzeug müssen die Geräte zumindest bei Start und Landung in den so genannten Flugmodus oder Flight-Mode geschaltet werden. Der Grund: Die Funksingale könnten die empfindliche Elektronik stören.

Auch während der Fahrt im Auto darf das Handy nur in Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung genutzt werden. Ansonsten drohen laut Bußgeldkatalog Strafen bis zu 200 Euro und Punkte in Flensburg. An der Tankstelle sollte das Handy ebenfalls nicht genutzt werden. Der Grund hier: Explosionsgefahr durch mögliche Funkenbildung.

Wahlkabine

Telefonieren, Surfen, Nachrichten verfassen oder das Selbstporträt, das ist bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine gesetzlich verboten. Wer erwischt wird, riskiert die Gültigkeit seiner Stimme.

Akzeptiert und strapaziert

Neben rechtlichen Vorgaben gibt es natürlich auch gesellschaftliche Anlässe oder Orte an denen das Handy besser abgeschaltet bleiben sollte:



Theater, Kino Kirche, Gottesdienste, Beerdigungen Besprechungen, Seminare, Konferenzen

Rücksicht nehmen

Grundsätzlich gilt in der Öffentlichkeit auch beim Telefonieren das Gebot der Rücksichtnahme. Nutzen Sie entsprechend gekennzeichnete Bereiche und respektieren Sie Ruhezonen (z.B. in Zügen) und Verbotszeichen. Auch im Bus oder in der Straßenbahn sollten Sie unnötige Gespräche vermeiden.