Im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage zum Thema "Kopfschmerzen" erstellt.

Häufigkeit von Kopfschmerzen in der Bevölkerung Forsa-Umfrage

Ergebnisse

68 Prozent der Deutschen litten 2019 mindestens einmal unter Kopfschmerzen. Besonders häufig trifft es dabei Frauen: Jede fünfte hat ein- oder mehrmals in der Woche Kopfschmerzen, dagegen sind nur vier Prozent der Männer davon betroffen. Auch das Alter spielt eine Rolle: So litten laut Forsa 21 Prozent der Altersklasse der unter 40-Jährigen zumindest einmal die Woche unter Kopfschmerzen.

Auslöser

Häufigste Ursache für Kopfschmerzen sind laut der Studie Muskelverspannungen im Nacken oder Rücken (65 Prozent), gefolgt von zu wenig Flüssigkeitszufuhr (63 Prozent) und Stress oder seelische Belastungen (56 Prozent).

Das sind die häufigsten Auslöser für Kopfschmerzen Forsa-Umfrage

Was tun?

Bevor sie zu einer Tablette greifen, hilft 78 Prozent der Kopfschmerz-Opfer an die frische Luft zu gehen, etwas zu trinken oder sich schlafen zu legen. 21 Prozent hingegen greifen gleich zu einer medikamentösen Lösung, wobei der Wirkstoff Ibuprofen das beliebteste rezeptfreie Medikament ist.

Bedenklich ist, dass laut der Umfrage diese Präparate von vier Prozent sogar mehrmals in der Woche oder sogar täglich eingenommen werden. "Schmerzmittel sind ein Lebensmittel geworden, sie gehören für viele Menschen zum Alltag", sagt Prof. Dr. Hartmut Göbel von der Schmerzklinik Kiel. Was aber viele nicht wissen: "Wer zu viele Schmerzmittel einnimmt, bekommt davon wiederum Kopfschmerzen", so der Arzt. Er empfiehlt daher die 10-20-Regel zu befolgen: "An weniger als zehn Tagen im Monat dürfen Schmerzmittel gegen Migräne und Spannungskopfschmerzen eingenommen werden - und an mindestens 20 Tagen pro Monat keine."