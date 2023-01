Konzerthighlights 2023

Auch im neuen Jahr geben wieder zahlreiche Musik-Legenden Konzerte. Wir haben die wichtigsten Termine im Überblick.

21. April: John Lees' Barclay James Harvest in Neustadt

Mitte April kommt John Lees' Barclay James Harvest in den Saalbau nach Neustadt an der Weinstraße. 1987 waren sie die erste westliche Band, die in Ost-Berlin ein Rockkonzert spielen durfte. Der Klassiker "Hymn" wird auch an diesem Abend nicht fehlen. Tickets 38-53€.

Weitere Termine:



27. April in Koblenz

7. Juni in Kusel

Spielen 2023 vier Konzerte in Rheinland-Pfalz: John Lees' Barclay James Harvest. picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress | Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress

13. Mai: Elton John in Mannheim

Sir Elton John gibt sich die Ehre: Als Ersatz für das ausgefallene Konzert im Oktober 2021 kommt der Brite und zweifache Oscarpreisträger im Mai in die SAP-Arena. Mit 300 Millionen verkauften Tonträgern zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern der Welt.

16. Mai: Scorpions in Mannheim

"The Wind Of Change" wird in der SAP-Arena erklingen, wenn die Scorpions diesen und viele andere Hits im Mai dort spielen. Klaus Meine und seine Band sind 2023 auf Deutschland-Tour und spielen sieben Konzerte.

1. Juli: SWR1 Open-Air mit SAGA in Ingelheim

Seit 45 Jahren touren die Kanadier durch Deutschland und die Welt, in diesem Jahr treten sie im Rahmen des SWR Sommerfestivals in Ingelheim auf. Tickets 24-35€.

7. Juli: Eros Ramazotti in Mainz

Der italienische Superstar kommt in den Mainzer Volkspark. Mit seiner charakteristischen Stimme lässt der Italiener mit einer Mischung aus Balladen und Rocksongs nicht nur Frauenherzen dahinschmelzen. Tickets ab 74,50€.

picture-alliance / Reportdienste NurPhoto | Roberto Tommasini

15. Juli: Simply Red in Mainz

2023 setzt die britische Band ihre Tour fort. Mitte Juli treten sie in der Zitadelle in Mainz auf. Tickets ab 75€.

29. Juli: Fury in the Slaughterhouse in St. Goarshausen

Die Rockband aus Hannover macht mir ihrer Hope – Open Air Tour 2023 in St. Goarshausen Station. Ende Juli lassen sie vor malerischer Kulisse den Loreley-Felsen erzittern. Tickets ab 71,90€.