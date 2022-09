Nachricht per WhatsApp

per Mail teilen

Sie wollen uns eine Nachricht oder ein Foto schicken? Am einfachsten geht das über den Messenger WhatsApp.

Wie erreiche ich SWR1 Rheinland-Pfalz per WhatsApp?

Ganz einfach - speichern Sie zuerst unsere Nummer 06131/92 93 94 95 als Kontakt in ihrem Telefonbuch. Dann kann es auch schon losgehen: Ihre Nachricht landet direkt in unserem SWR1 Studio. Dabei muss es nicht bei einer Textnachricht bleiben - per WhatsApp können Sie uns auch ein Foto, ein Video oder eine Sprachaufnahme schicken. Wir freuen uns darauf!

WhatsApp-Alternativen

Natürlich können Sie uns auch weiterhin eine Mail ins Studio schicken oder nutzen Sie unsere SWR1 App. Hier können Sie uns ganz einfach Bilder, Text-, Video- und Audionachrichten schicken. Und das Beste, Sie bekommen zusätzlich Informationen zu unserem Programm, aktuelle Nachrichten und Verkehrsmeldungen.

Außerdem sind wir natürlich auch telefonisch unter 06131/929 3 1111 für Sie erreichbar!