Führung durch das SWR1 Funkhaus in Mainz

Es gelten folgende Teilnahmebedingungen:

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist SWR1 Rheinland-Pfalz. Verlost werden 3 mal 2 Plätze für einen Blick hinter die Kulissen von SWR1 Rheinland-Pfalz. Der Gewinn beinhaltet eine Führung durch das SWR Funkhaus in Mainz sowie ein Treffen eines SWR1 Moderators. Das genaue Datum wird gemeinsam mit den Gewinnern festgelegt.

2. Das Mindestalter für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist 18 Jahre. Mitarbeiter des SWR, der ARD oder deren Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

3. Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel müssen Sie eine Email an newsletter.rp@swr1.de schreiben. Aus allen eingegangenen Mails wird ein Gewinner ausgelost.

4. Der Gewinn kann nur zu dem vom Veranstalter festgelegten Zeitpunkt angetreten werden. Sollte der Gewinn zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht angetreten werden, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Umwandlung des Gewinns in Geld- oder andere Sachpreise ist nicht möglich. Der Teilnehmer informiert umgehend den SWR, falls er den Gewinn nicht annehmen kann oder will.

5. Sofern der Gewinner nicht erreichbar ist und/bzw. er sich nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SWR1 nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.

6. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom SWR nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer die Datenschutz-erklärung des SWR, abrufbar unter diesem Link:

https://www.swr.de/datenschutz/-/id=5885502/18mmzvl/index.html

7. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass der SWR über Sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichtet darf. Sie stimmen zu, dass der SWR die unter Ihrer Mitwirkung hergestellten Bild- und Tonaufnahmen veröffentlichen darf und ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung, insbesondere im SWR-Fernsehen/Hörfunk und/oder der ARD-Programmfamilie ausstrahlen und in den Internetangeboten (insbesondere swr1.de) und/oder Mediatheken des SWR, der ARD sowie in den sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und über Drittplattformen (z. B. YouTube) auf Abruf (On-Demand und/oder Download) anbieten bzw. als Podcasts nutzen bzw. nutzen lassen darf.

8. Der SWR behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist. Den Teilnehmern stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen den SWR zu. Der SWR kann Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.