Mit Corona hat der Onlinehandel viele neue Kunden bekommen. Das bekommen gerade die Geschäfte in Innenstädten zu spüren. Doch es gibt noch einen großen Gewinner. Konsumforscher Robert Kecskes hat sich mit den Auswirkungen auf den Handel beschäftigt.

Es sei relativ eindeutig, wer der Gewinner der Corona-Krise ist, sagt Konsumforscher Robert Kecskes von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK): "Das ist der Lebensmitteleinzelhandel, weil dort die Umsätze sehr stark gestiegen sind, da die Menschen nicht mehr außer Haus konsumieren." Gleichzeitig treffe es aber viele andere Bereiche hart: "Die Verlierer sind fast alle anderen. Also beispielsweise der Fashion-Bereich und die klassischen Händler in der Innenstadt."

Warum Innenstädte an Attraktivität verlieren

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben dem Konsumforscher zufolge allerdings nur bereits bestehende Probleme verstärkt oder schlicht vorgezogen. Auch Online-Shopper seien nicht schuld daran, dass Städte zum Teil so leer und trist aussehen. "Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass wir natürlich auch die Möglichkeit nutzen. Aber wir sind nicht schuld, dass die Innenstädte an Attraktivität verlieren," so Kecsekes. Ein größeres Problem sind für ihn die Stadtentwicklungsplaner, die noch alte, analoge Konzepte für die Innenstadt verfolgen und die Herausforderung der Digitalisierung noch nicht bewältigt haben. Oft werde beispielsweise nur versucht, mehr Parkplätze zu schaffen. "Mir hilft es ja nichts, wenn ich in der Innenstadt parken kann und mich dann aber langweile."

Wie man Innenstädte neu beleben könnte

Ein Problem sei in diesem Zusammenhang, dass es immer mehr Filialketten gebe und sich die Innenstädte kaum mehr unterschieden. "Für viele Menschen, die in den Städten wohnen, ist die Innenstadt auch nicht mehr attraktiv, weil ich diese Sachen auch im Internet bestellen kann." Stattdessen sollten die Innenstädte bunter werden. "Wir sehen, dass sich in der Corona-Krise viele Menschen dafür engagiert haben, dass ihr kleiner Händler in der Nachbarschaft nicht verloren geht," so der Konsumforscher. Das könnte auch für den Handel in den Innenstadt gelten, wenn deren Attraktivität durch Buntheit, Vielfalt und Innovationskraft steige.

Chancen nach der Krise

"Dadurch, dass die großen Kaufhäuser jetzt aus den Innenstädten fliehen und Flächen frei werden, könnte es auch sein, dass der Bodenpreis beispielsweise doch wieder für kleinere Unternehmen finanzierbar ist. Und wenn das dann noch gefördert wird durch andere Stellen kann das durchaus ein Auslöser sein, die Innenstädte wieder attraktiver werden zu lassen."