Starkregen, Unwetter und Überflutungen. Woher diese Wetterlagen in Rheinland-Pfalz kommen und was sie mit dem Klimawandel zu tun haben, darüber haben wir mit dem Klimaforscher Stefan Rahmstorf gesprochen.

Das Wettergeschehen sei heutzutage eine Mischung aus den üblichen Wetterzufällen und veränderten Randbedingungen, meint Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Diese veränderten Randbedingungen seien vorwiegend auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. "Welchen Anteil jeweils der ein oder andere Beitrag hat, das muss man im Detail analysieren. Bei extremer Hitze, wie zurzeit in Kanada, kann man aber hundertprozentig sagen: ohne Klimawandel hätte das nicht passieren können."

Bei Starkregen sei es aber nicht so eindeutig, allerdings beobachte der Klimaforscher und sein Institut, dass extreme Niederschläge weltweit zunehmen. Insbesondere ein physikalisches Phänomen spiele hier die tragende Rolle: "Pro Grad Erwärmung können sieben Prozent mehr Wasser von der Luft aufgenommen werden. Bei einem Starkregen können so auch sieben Prozent mehr Wasser runterkommen", erklärt der Klimaforscher. Aber auch die Dynamik der Erdatmosphäre habe sich verändert und der Jetstream sich verlangsamt. Das soll heißen, dass wir in Zukunft weniger häufig Wechsel von Hochs und Tiefs zu spüren bekommen. So bleiben bestimmte Wettersysteme, wie nun das Tief Bernd, tendenziell länger über uns.

Warum hat sich der Jetstream verlangsamt?

Insbesondere weil sich die Arktis in den letzten Jahrzehnten dreimal so schnell erwärmt hat wie der Rest der Erde, sagt Rahmstorf. "Und der Jetstream wird angetrieben durch das Temperaturgefälle von den Tropen, hinunter in die Arktis, die normalerweise viel kälter ist als die Tropen. Aber die Arktis hat sich stärker erwärmt, sodass dieses Temperaturgefälle, also der Antrieb des Jetstreams, sich verringert hat." In Zukunft müssten wir aufgrund dessen damit rechnen, dass der Jetstream noch instabiler wird. Hält die Erwärmung an, dann werden aus Sicht des Experten Hitzerekorde, Niederschlagsextreme und Überflutungen immer häufiger.

Stefan Rahmstorf ist Paläoklimatologe und studiert zurzeit Eiszeitzyklen. Auch ihm ist bewusst, dass das Klima der Erde sich immer schon verändert hat. Aber gerade er und seine Kollegen seien besonders besorgt über den menschengemachten Klimawandel, weil sie wüssten, wie wenig stabil das Klimasystem ist. "Wir haben zum Beispiel am Ende der letzten Eiszeit 120 Meter globalen Meeresspiegelanstieg erlebt, als Folge von etwa fünf Grad Erwärmung. Jetzt haben wir noch genug Eis für 65 Meter weiteren Meeresspiegelanstieg. Wir sollten mit diesem empfindlichen Klimasystem nicht spielen."