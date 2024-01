Wir suchen Ihren Fastnachtsumzug-Tipp

Gerade die kleineren Umzüge haben in der rheinland-pfälzischen Straßenfastnacht eine besondere Atmosphäre mit viel Charme. Und genau solche Umzüge suchen wir, um sie hier vorzustellen.

Wenn Sie einen dieser kleinen Straßenumzüge besonders empfehlen können, schicken Sie Ihren Tipp an SWR1 Rheinland-Pfalz. Wir bedanken uns mit einem dreifach donnernden "Helau", "Alaaf" oder "Ahoi"! Ihre Empfehlungen finden Sie dann in Kürze auf unserer Seite.

Ihre Einsendungen für kleine Umzüge im Land (A-Z)

Braubach (Rhein-Lahn-Kreis)

Am 9. Februar, Start um 19:11 Uhr.

Von Battenfeld: "Dieses Jahr ist der 11. Abendumzug in Braubach. Nach drei Jahren Pause wird sich hier mächtig ins Zeug gelegt, damit es wieder genauso schön wird wie vor der Pandemie."

Eckfeld bei Wittlich

Am 8. Februar, Start um 14:11 Uhr.

Von Paula Goeden: ": Unser Ort Eckfeld zählt 350 Einwohner, unser Verein "Die Äckfelda Fluddameis" zählt sage und schreibe 86 Frauen im Alter von 21 bis weit über 80 Jahre. Am Weiberdonnerstag ziehen die Frauen mit genau einem Wagen durchs Dorf, da so viele Frauen aus unserem kleinen Ort aktiv dabei sind fehlen uns die Zuschauer. Also gerne am fetten Donnerstag nach Eckfeld kommen, unsere Zuschauer werden bestens versorgt. Es grüßt Sie mit einem dreifachen Äckfelda Fluddamaus Helau Paula Goede".

Elkenroth im Westerwald

Am 8. Februar, Start um 18:30 Uhr.

Von Sebastian Hahmann: "Weil er bei Dunkelheit stattfindet. Es ist die 5. Auflage unseres Nachtzuges. Er ist deswegen besonders, weil sich die einzelnen Gruppen immer wieder tolle Beleuchtungen einfallen lassen und es einfach ein wunderschönes Bild ergibt bei Dunkelheit. Die weitere Besonderheit ist, dass die Musik im Zug ausschließlich von den Musikkapellen erlaubt ist."

Hettenleidelheim

Am 20. Januar, Start um 18:31 Uhr.

Von Wolfgang Breitwieser: "Es gibt bei dem Umzug die klassischen Masken und Gruppen der allemannischen Fastnacht, zusammen mit den in unserer Region beheimateten Hexen Gruppen. Das ganze noch "untermalt" mit Guggemusik, ergibt eine tolle Atmosphäre."

Hilscheid

Am 11. Februar, Start um 14.10 Uhr.

Von Karin Schober aus Schauren: "Es ist ein kleines Dorf mit ca. 250 Einwohnern. Der Umzug umfasste bisher im Durchschnitt 25 Teilnehmer. Es sind immer tolle Gruppen zu sehen und eine super Stimmung."

Hoxel bei Morbach

Am 8. Februar, Start um 19.11 Uhr.

Von Bernadette Martin: "Auf dem Balkan, so nennen sich einige Dörfer, die seit einigen Jahren den Nachtumzug in Hoxel organisieren, findet jedes Jahr der Nachtumzug statt. Der Umzug ist weit über die Regionen bekannt und hat sich zu einem tollen Ereignis gemausert! Es treffen sich Jung und Alt, um gemeinsam Fastnacht zu feiern. Die Wagen und Menschen, die dort mitlaufen, sind mit bunten Lichtern ausgestattet. So ist dieser Fastnachtsumzug ein leuchtendes Meer aus Musik und Fröhlichkeit!"

Idar-Oberstein

Am 12. Februar, Start um 13.11 Uhr.

Von Andre Dalheimer: "Circa 50 Zugnummern schlängeln sich zuerst durch die Obersteiner Fußgängerzone Richtung Stadtteil Idar. Aufgrund der langen Strecke ist diese speziell für Familien geeignet, weil es auch Stellen gibt die nicht überlaufen sind vom Publikum!"

Kirn

Am 12. Februar, Start um 13.11 Uhr.

Von Michael Ganzer: "Geht durch die ganze Stadt und dauert ca. 1,5 Stunden. Ist alle zwei Jahre, aber immer ein toller Umzug."

Mainz-Finthen

Am 13. Februar um 14 Uhr.

Von Romy Berndroth: "An fast jedem Haus gibt es Essen und Trinken, es sind wirklich überwiegend Fußgruppen zu sehen, und es gibt einen tollen Abschluss mit Tanz in der ortseigenen Sporthalle."

Müllenbach am Nürburgring

Am 12. Februar um 14:33 Uhr.

Von Barbara Kirschbaum: "Mit seinen tollen Motivwagen und aufwendigen selbstgemachten Fußgruppen-Kostümen hat sich der Rosenmontagszug Müllenbach weit über die Ortsgrenzen hinaus einen Namen gemacht und wird als einer der schönsten der Region bezeichnet. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!"

Niederbrombach

Am 10. Februar, Start um 14:11 Uhr.

Von Nicole Hahn: "Besonders ist er, weil es unsere Kinderfastnacht ist und wir ein kleines Dorf mit nur 470 Einwohnern sind und das ganze Dorf an diesem Tag auf der Straße zu finden ist. Wir starten in der Straße "Im Kiss" und ziehen dann bis zum Sportheim des TuS Niederbrombach. Dort geht die Feier dann weiter. Dort findet auch die Prämierung der schönsten Gruppe statt. Also kommt vorbei. Brombach Helau!!!!"

Spay

Am 11. Februar, Start um 14:11 Uhr.

Von Harry Theis: "Einzigartig. Die Gestaltung der heimischen Umzugswagen."

Von Anja Forneck: "Zwei Karnevalsvereine, zwei Möhnenvereine aus dem Nieder und Oberspay. Nach dem Zuch findet ein Abschlussball statt. Lohnt sich zu kommen. Viele Motivwagen und Fußgruppen."

Waldalgesheim

Am 12. Februar, Start um 14:11 Uhr

Von Kai Distel: "Liebevoll gestaltete Fußgruppen und Fastnachtswagen. Wir laden zu dem alljährlichen Rosenmontagszug des Karnevalvereins 1905 Waldalgesheim e.V. ein. Bei guter Stimmung feiern wir den Höhepunkt der Straßenfastnacht in unserer Gemeinde."

Indoor-Fastnachts-Tipps

Echternacherbrück in der Eifel - Im Gemeindehaus in Echternacherbrück

Kappensitzung

Am 2. Februar, Start um 20:11 Uhr.

Von Erwin Thiex: "Mit DJ Eddi. Es laden ein: "Miir senn Mir" und die Vereinsgemeinschaft Echternacherbrück e. V."

Möhnenball am Weiberdonnerstag

Am 8. Februar, Start um 18:11 Uhr

Von Erwin Thiex: "Männerballet Echternacherbrück und Olk, Junior-Showtanzgruppe KG UHU Bollenorf, Tanzgruppen Echternacherbrück, Elferrat Echternacherbrück, Eifel-DJ "Ralle"".

Trier - Hausball "Im Stübchen" 2024

Am 3. Februar, Start um 19:11 Uhr. Wo: Metzelstraße 37, 54290 Trier in der Gaststätte "Im Stübchen".

Von Frank Weiersbach: "Jeder ist herzlich eingeladen mit uns Karneval zu feiern, ob Karnevalsverein oder einfach nur so. Natürlich würden uns freuen, wenn ihr alle kostümiert kommt".