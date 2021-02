ARD will Sprachverständlichkeit verbessern

Nuschelnde Kommissare, schnelle Wortgefechte, lauter Hintergrundlärm: Viele Zuschauer haben das Gefühl, nicht alles mitzukriegen, was die Darsteller sagen. Darum will die ARD für eine klarere Sprache in Filmen und Serien sorgen.