Manche freuen sich neun Monate lang auf diese Frucht. Seit Mitte Juni ist sie von keinem Marktstand und aus keiner Küche mehr wegzudenken: Die Kirsche. Klein, rund, prall - wahlweise süß oder sauer.

Kirschen – lecker und gesund

Sie schmecken nicht nur richtig gut, sie sind auch supergesund. Kirschen enthalten zahlreiche Vitamine, etwa B1, B2 und B6, aber auch Folsäure, Vitamin C und Zink. Dazu kommen Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium.

Wandertreibstoff

Eine Flasche voll mit Kirschsaftschorle gilt als Geheimtipp bei ungewohnter körperlicher Anstrengung, etwa einer ausgedehnten Wanderung. Denn die zahlreichen Mineralstoffe helfen dabei, dass sich der Muskelkater am nächsten Tag in Grenzen hält.

Gute Nacht

Sauerkirschen enthalten zusätzlich auch noch Melatonin, das Schlummerhormon. Deshalb gilt ein Glas Sauerkirschsaft am Abend als völlig nebenwirkungsfreie Einschlafhilfe. Und dann wären da noch die sekundären Pflanzenstoffe, die das Immunsystem stärken und gleichzeitig entzündungshemmend wirken. Kirschen können den Körper deshalb bei einer ganzen Reihe von Krankheiten unterstützen.

Aber sie sind nicht nur lecker und gesund, sondern auch kalorienarm. In 100 Gramm Süßkirschen sind gerade mal 60 Kalorien – in Sauerkirschen sogar noch weniger.

Süß- oder Sauerkirschen?

Das ist nicht nur Geschmackssache - aber auch. Denn – wie der Name schon sagt - die einen sind süß und die anderen enthalten mehr Fruchtsäure und schmecken deshalb etwas saurer. In Deutschland werden drei Mal so viele Süßkirschen geerntet und verkauft wie Sauerkirschen – die Frage, was beliebter ist, ist damit eigentlich beantwortet.

Aber es geht nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Frage, wozu man die Kirschen braucht. Will man sie direkt essen, dann eignet sich eher die süße Variante, während die Schwester, die Sauerkirsche, ihren großen Auftritt in der Küche hat. Beim Backen etwa oder beim Einkochen – zum Beispiel als Marmelade.

Sauerkirschen eignen sich gut für einen Kirschkuchen.

Und wer sich zwischen Süß- und Sauerkirsche nicht entscheiden kann, für den gibt es noch die sogenannten Bastardkirschen. Kreuzungen aus beiden Arten. Die sollen sich durch ein ganz besonderes süß-säuerliches Aroma auszeichnen – einen Versuch ist es wert.

Frische Kirschen besser schnell essen

Denn Kirschen halten sich nicht wirklich lange. Es gibt Sorten, die schrumpeln schon kurz nach dem Pflücken, sodass man sie eigentlich nur direkt vom Baum essen kann. Aber auch die handelsüblichen Kirschsorten halten eher kurz. Am besten isst man sie noch am gleichen Tag oder lagert sie sofort im Kühlschrank.

Wer es besonders gut machen will, packt sie in eine Dose, die mit Küchenpapier ausgelegt ist – so kann die überschüssige Flüssigkeit aufgesogen werden. Aber auch unter optimalen Bedingungen werden Kirschen nach 2- 3 Tagen braun und schrumpelig. Zudem verlieren sie mit jedem Tag, den sie länger herumliegen, an Nährstoffen.

Das leidige Thema mit den Würmern

Lecker ist anders: Man beißt voller Vorfreude in eine Kirsche und trifft auf einen Wurm – genauer gesagt auf die Made einer Kirschfruchtfliege. Das passiert bei Kirschen aus dem heimischen Garten leider relativ häufig. Und jetzt? Nur Hartgesottene werden sich dafür entscheiden, die Kirsche mit Made zu essen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, jede Kirsche zu öffnen, Stein und Made herauszupulen und dann so zu tun, als wäre nichts gewesen.

Es gibt aber noch eine dritte Variante: Die Kirschen in kaltes Wasser legen und warten. Denn je mehr sie sich mit Wasser vollsaugen, umso enger wird es für die Würmer. Dann kommen sie notgedrungen heraus und schwimmen an der Oberfläche. Aber dieser Trick funktioniert leider auch nicht bei jedem Wurm. Und was auf jeden Fall bleibt, ist eine matschige Stelle in der Kirsche, dort, wo die Made sich rund gefressen hat. Da hilft nur vorbeugen. Wer nicht die chemische Keule im Garten schwingen will, der kann es im nächsten Jahr mit Fallen versuchen – die gibt es speziell für Kirschfruchtfliegen. Oder er packt seine Kirschbäume, sofern sie nicht zu groß sind, mit Insektennetzen ein – dann gibt es zumindest die Chance auf eine wurmfreie Ernte.

Dann doch lieber Kirschen aus dem Glas?

Da hat man zumindest das Wurm-Thema nicht. Aber mal ehrlich: Wer braucht gerade Kirschen aus dem Glas? Jetzt, im Frühsommer, gibt es frische Süß- oder Sauerkirschen in Hülle und Fülle. Auf dem Markt, beim Bauern, im Biomarkt und im Discounter. Die Haupterntezeit für Kirschen ist im Juni und Juli. In guten Kirschjahren beginnt sie etwas früher und reicht bis in den August. Das heißt: Davor und danach bleiben immer noch neun Monate, in denen man gar keine andere Wahl hat, als auf eingemachte Kirschen zurückzugreifen.

Aber Kirschen im Glas haben auch unbestreitbare Vorteile: Sie sind in der Regel schon entsteint. Und da sie direkt nach der Ernte haltbar gemacht worden sind, haben sie noch einen Großteil der Nährstoffe. Nicht so viele wie frisch gepflückte, aber vermutlich mehr als solche, die einen längeren Reiseweg durch Europa hinter sich haben. Wer Wert auf die Vitamine legt, sollte deshalb frische Kirschen aus der Region kaufen und bei der Variante im Glas darauf achten, dass kein Zucker extra zugesetzt wurde. Denn das macht die ganze Sache sonst gleich wieder ungesünder.