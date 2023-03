Influencerin Anna Adamyan

Anna Adamyan

Anna Adamyan wurde am 21. April 1996 in Aurich, Niedersachsen geboren. Sie ist Influencerin und leidet unter der Krankheit Endometriose. Ihre Reichweite in den sozialen Medien nutzt sie zur Aufklärung über diese Erkrankung. Auch ein Buch hat sie bereits darüber geschrieben.

Die Krankheit Endometriose kann die Fruchtbarkeit der Betroffenen verringern und führt oft zu Kinderlosigkeit. Anna Adamyan selbst hatte 11 künstliche Befruchtungen durchführen lassen müssen, bevor sie schwanger werden konnte.