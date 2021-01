Weltweit erleiden mehr als drei Viertel aller Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren körperliche oder verbale Gewalt durch ihre Eltern. Oder sie werden Zeugen von Gewalt, wenn zum Beispiel der Vater die Mutter schlägt. Im letzten Jahr zählte der Koblenzer Kinderschutzdienst rund 160 Fälle häußlicher Gewalt gegen Kinder.

Wir haben mit Anja Waffenschmidt gesprochen. Sie ist Pädagogin mit Trauma-Ausbildung und begleitet minderjährige Opfer von körperlicher, sexualisierter und seelischer Gewalt beim Kinderschutzdienst Koblenz.

SWR1: Was haben die Kinder erlebt, die zu Ihnen kommen?

Anja Waffenschmidt: Das fängt bei einer Ohrfeige an. Es gibt aber auch noch heftigere Formen von Gewalt: manche Kinder werden gewürgt oder auch mit Gegenständen geschlagen. Ganz oft ist es aber auch seelische Gewalt, zum Beispiel Liebesentzug, dass es kein Abendessen gibt, oder Kinder nicht beachtet werden.

SWR1: Wie schlimm muss es denn für so ein Kind sein, dass es sich überhaupt an jemanden wendet?

Waffenschmidt: Es ist wirklich so, dass Kinder selten zu jemandem gehen und sagen, mir passiert das und das. Kinder haben immer das Gefühl, sie verraten die Eltern. "Sie dürfen das nicht sagen" – das wird den Kindern vorgeschrieben, wenn sie Gewalt erleben. Kinder sind auf aufmerksame Erwachsene angewiesen, die sagen: "Hör mal, Du hast ja blaue Flecken. Es gibt Kinder, die geschlagen werden. Kann es sein, dass Dir auch so etwas passiert?"

SWR1: Der Konflikt für die Kinder, dass ihre Eltern, die sie eigentlich lieb haben, ihnen Gewalt antun, der muss ja furchtbar sein.

Waffenschmidt: Dieser Konflikt ist riesig, denn Kinder wollen geliebt werden. Das braucht man ja auch als Kind und das ist lebensnotwendig. Wenn es stattdessen Gewalt gibt, ist das ein riesiger Konflikt, der nicht gut für die kindliche Entwicklung ist.

SWR1: Jetzt gibt es ja auch Kinder, die nicht selbst Gewalt erleben, sondern Gewalt in der Familie beobachten. Also zum Beispiel zuschauen, wenn der Vater die Mutter schlägt. Ist das genauso schlimm, wie wenn ein Kind selbst geschlagen wird?

Waffenschmidt: Es ist beides ganz schlimm für Kinder. Mit anzusehen wie der Vater die Mutter schlägt, ist auch sehr schlimm für Kinder. Denn zur eigenen Angst kommt die Sorge um die Mutter dazu. Es ist ja oft heftige Gewalt, die Mütter erleben, mit Würgen oder Verletzungen durch Messer. Die Kinder entwickeln dabei Todesangst um ihre Mütter. Sie denken dann, dass sie der Mama helfen müssen – schaffen es aber nicht. Dazu kommt, dass sie sich selbst auch oft die Schuld daran geben. Manche denken: "Wenn ich lieb bin, gibt es weniger Streit". Aber das stimmt ja so nicht. Diese Ohnmacht ist für die Kinder sehr schlimm. Hinzu kommt, dass es in der Öffentlichkeit oft noch unterschätzt wird und oft gesagt wird: Dem Kind selbst ist nichts passiert. Wenn solche Eltern sich trennen, wird ein Umgang teilweise von den Gerichten angeordnet und das, obwohl es schlimme Gewalt gegen die Mutter gegeben hat. Das Kind muss regelmäßig zum Vater, denn der hat ein Recht darauf. Regelmäßig zu dem Vater zu gehen, der so gewalttätig war, ist für Kinder oft ganz schwierig auszuhalten.

SWR1: Wie helfen Sie den betroffenen Kindern?

Waffenschmidt: Wenn die Kinder zu uns kommen, sprechen wir offen mit den Kindern und versuchen gemeinsam zu klären, an welcher Stelle Hilfe brauchen. Das fängt damit an, dass wir den Kindern zuerst erklären, dass es Gesetze in Deutschland gibt, die verbieten, dass Erwachsene ein Kind schlagen dürfen. Wir erklären ihnen, dass Kinder auch Rechte haben.

Und man kann sich das nicht vorstellen, aber es gibt wirklich noch viele Kinder, die das nicht wissen, weil es ihnen noch niemand gesagt hat. Und wenn man Kindern dann erklärt, "Du kannst nicht schlafen, weil du Angst hast. Weil du immer das Gefühl hast, du musst aufpassen, damit es keinen Streit gibt", dann ist das sehr entlastend für Kinder. Man muss ihnen zeigen, dass ihre Ängste ganz normal sind für das, was sie erlebt haben. Denn das, was sie erlebt haben, war nicht okay.

SWR1: Wie verhält man sich richtig, wenn man von Gewalt in einer Familie mitbekommt oder wenn man einen Verdacht hat? So etwas ist ja eine ziemlich schwere Anschuldigung.

Waffenschmidt: Ja, das ist eine schwere Anschuldigung. Aber man kann den Weg vorsichtig gehen. Man kann das Jugendamt anrufen - auch anonym. Man kann uns, den Kinderschutzdienst Koblenz, anrufen oder die anderen Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz. Man muss dabei aber sehr überlegt handeln. Es darf nicht überstürzt sein. Zum Beispiel empfehlen wir, niemals den Beschuldigten zu konfrontieren, um Mutter oder Kind nicht weiter in Gefahr zu bringen. Zuvor sollte man sich fragen: Wie kann man das Kind in Sicherheit bringen? Wie kann man die Mutter schützen? Und dann kann man konfrontieren.

Kontaktmöglichkeiten zu Beratungsstellen - Kinder- und Jugend-Telefon "NummerGegenKummer": 116 111 (kostenfrei)

- Eltern-Telefon: 0800 111 0 550 (für Eltern in Belastungssituationen, kostenfrei)

- Hilfe-Telefon "Sexueller Missbrauch": 0800 22 55 530

- Jugendamt Lörrach: 07621 410-5353 (zentrale Durchwahl)

Aber wir sind froh über jeden Anruf und in den letzten Jahren hat sich auch ein bisschen was getan: mehr Menschen trauen sich anzurufen und zu melden. wenn ihnen in einer Familie etwas nicht stimmig vorkommt. Und dann sind wir als Fachleute gefragt. Wir nehmen Kontakt zum Jugendamt auf und schauen: Wie können wir helfen?

Das Gespräch führte Michael Lueg.