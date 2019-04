Kennzeichnung, Lagerung und Farbe Was Sie über gefärbte Ostereier wissen sollten

Gefärbte Eier gehören einfach zu Ostern. Also entweder selbst färben oder kaufen. In beiden Fällen gilt es, einige Punkte unbedingt zu beachten.

Bei gefärbten Eiern dürfen nur entsprechend zugelassene Farbstoffe zum Einsatz kommen. Als bedenklich gilt dabei die Gruppe der so genannten Azofarbstoffe. Isabel Marloth vom Landesuntersuchungsamt in Koblenz: "Bei den künstlichen Farbstoffen gibt es eine Kategorie der Azofarbstoffe. Diese müssen laut Gesetz deklariert werden, dass sie Hyperaktivität bei Kindern verursachen." Die einzige Ausnahme gäbe es bei Eiermalfarben, da diese nicht mit dem Ei in Kontakt kämen, so Marloth weiter.