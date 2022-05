Katzen-Lockdown: Tierquälerei oder sinnvoller Vogelschutz?

per Mail teilen

In Walldorf müssen Katzen bis Ende August in den Lockdown, um die seltene und bedrohte Haubenlerche zu schützen. Eine zweischneidige Lösung, meint Dr. Jörg Styrie, Geschäftsführer des Bundesverbands Tierschutz.

SWR1: Hauskatzen sollen bis Ende August in den Lockdown. Wie finden Sie das?

Jörg Styrie: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite habe ich natürlich Verständnis dafür, dass die Vogelschützer sagen, wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Vogelwelt zu schützen. Auf der anderen Seite weiß ich als Katzenhalter, wie sehr Katzen leiden, wenn sie keinen Ausgang bekommen.

Die Haubenlerche ist vom Aussterben bedroht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Andreas Trepte/Archiv Vogelschutzwarte | Andreas Trepte

SWR1: Das ist im Grunde Tierquälerei - viele Katzen streunen regelmäßig nachts durch die Gegend.

Jörg Styrie: Katzen, die daran gewöhnt sind Ausgang zu haben, kann man den fast nicht verwehren. Selbst wenn man versucht, diese Katzen ausschließlich im Hause zu halten, werden sie natürlich immer Mittel und Wege finden, das Haus zu verlassen. Es braucht nur der Postbote zu klingeln, die Haustür geht auf und die Katze entwischt. Da reicht es auch nicht, nur die Katzenklappen zu schließen. Katzen haben einen Drang nach draußen und sie werden diesem Drang auch nachgehen.

SWR1: Die Vögel brauchen den Schutz, denn Tierschützer führen den sinkenden Bestand an Singvögeln auch auf den wachsenden Bestand an jagenden Katzen zurück. Was machen wir jetzt?

Jörg Styrie: Dazu muss man sagen, dass es nicht nur ausschließlich Katzen sind, die Vögel jagen. Es gibt auch andere Tiere in der freien Natur, wie Elstern, Krähen, Marder und Füchse, die man natürlich nicht einsperren kann. Dann stellt sich grundsätzlich die Frage, inwieweit es Sinn ergibt, einen ganz geringen Prozentsatz der Tiere einzusperren, die schuldig an diesem Geschehen sind.

Ich glaube, wir müssen das Problem viel weiter fassen. Die eigentlich Verantwortlichen für den Rückgang der Vogelpopulation sind nicht die Tiere, sondern letztendlich der Mensch. Wir sind verantwortlich dafür, dass der Lebensraum dieser Tiere immer mehr beschränkt und ihnen damit auch die Lebensgrundlage genommen wird. Von daher glaube ich, die Katze als Verantwortliche für diesen Rückgang der Vogelpopulation zu nehmen, ist einfach falsch.

SWR1: Würden Halsbänder mit Glöckchen helfen, die seltenen Singvögel vor Angriffen zu warnen?

Jörg Styrie: Das kann man tun. Auf der anderen Seite weiß man, dass sich Katzen anschleichen und dieses Glöckchen dabei vermutlich nicht klingeln wird. Aber ich möchte auch noch mal deutlich sagen, nicht alle Katzen sind Vogeljäger. Die normale Hauskatze, die gut genährt ist, hat eigentlich überhaupt keine Motivation zu jagen. Und wenn doch, dann wissen wir aus Untersuchungen, dass der Hauptbestandteil der gejagten Tiere Mäuse sind. Vögel sind relativ selten auf dem Speiseplan der Katzen. Wenn sich einzelne Katzen als besonders jagende Tiere herausgestellt haben, bin ich als Halter moralisch verpflichtet dafür zu sorgen, dass der Schaden von dieser Katze möglichst begrenzt ist. Das heißt, dieser Katze darf ich auch nicht unbeschränkt freien Auslauf gewähren, sondern dass sie nur unter Beobachtung Freilauf bekommt.

SWR1: Kann man eine Katze überhaupt sinnvoller Weise an der Leine führen, wenn sie das überhaupt nicht gewohnt ist?

Jörg Styrie: Das sehe ich auch kritisch. Die Katzen zeigen in der Regel ganz erhebliche Abwehr beim Anlegen eines solchen Geschirrs. Sie lassen sich nicht an eine Leine trainieren, wie das bei Hunden der Fall ist. Einzelne Exemplare mögen das tolerieren, aber der Großteil der Katzen sind mit so einem Geschirr sicherlich nicht gut aufgehoben.