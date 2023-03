"Ich habe erkannt, dass Liebe phänomenal ist"

Sie hat eine der markantesten und bezauberndsten Stimmen im Pop-Geschäft. Die georgisch-britische Sängerin Katie Melua, die mit Hits wie "The closest thing to crazy" (2003) oder "Nine Million Bicycles“ (2005) berühmt geworden ist.

Am 24. März hat Katie Melua ihr neues Album "Love and Money" (Liebe und Geld) veröffentlicht. Wir haben mit ihr über ihre neue Musik gesprochen, die viel damit zu tun hat, dass sie Mama geworden ist. Und ihre Sprachkenntnisse haben wir auch getestet.

SWR1: Wie gut können Sie eigentlich Deutsch?

Katie Melua: Wissen Sie, ich versuche, ein paar Lieder auf Deutsch zu lernen. Ich bin mit der Sprache noch nicht weit gekommen. Wenn Leute zu unseren Shows kommen, gibt es vielleicht eine kleine Überraschung auf Deutsch.

SWR1: Können wir vielleicht ein bisschen was hören von Ihnen auf Deutsch?

Katie Melua: Ach Gott, was sage ich denn? Ich kann "Guten Tag" sagen und das weiß ich noch von meinen alten Kollegen: "Weißwein".

SWR1: Ich höre keinerlei Akzent raus. Weder bei "Guten Tag" noch bei "Weißwein".

Katie Melua: Oh, das ist gut. Ich bin sehr an Sprachen interessiert!

SWR1: Würde Ihr neues Album auch "Love and Money" heißen, wenn Sie nicht vor kurzem Mutter geworden wären?

Katie Melua: Ich weiß es echt nicht. Wahrscheinlich nicht. Auf meinem neuen Album geht es um Themen wie Zufriedenheit und Glück. Beim Album davor ging es mir nicht so gut, weil ich mich von meinem damaligen Mann getrennt hatte. Mit dem Romantik-Gedanken hatte ich echt zu kämpfen. In der Pandemie habe ich meinen neuen Partner kennengelernt. Und so hat sich mein Kampf mit dem Thema Romantik gelegt. Ich habe erkannt, dass die Liebe phänomenal ist. Diese positiven Gefühle wollte ich auch in das Album stecken.

Ich habe erkannt, dass die Liebe phänomenal ist!

SWR1: Wir alle mögen Ihre Musik schon seit 20 Jahren. Wir hören immer wieder gerne neue Katie Melua Songs. Wie reagiert Ihr Sohn, wenn Sie ihm was vorsingen?

Katie Melua: Ich singe ihm georgische Schlaflieder vor, aber ich habe gemerkt, dass er es lieber hat, wenn ich Jazzmusik improvisiere. Es ist schon irre, dass er das mag. Meine Mutter hat ihm meinen Hit "Nine Million Bicycles" vorgespielt. Der hat ihm gefallen. Das hat mich schon schockiert, weil ich habe den Song wirklich so oft gehört. Und jetzt hört mein Sohn den auch noch rauf und runter. Das könnte schon ein Problem werden.

SWR1: Die Idee zum Album "Love and Money" hatten Sie, wie ich gelesen habe, als Sie mit Ihrem Sohn schwanger waren und das auch mit dem Ziel auf Ihr Leben zurück zuschauen. Quasi Memoiren mit Ende 30. Das ist ja eigentlich ganz schön früh, oder?

Katie Melua: In der Musikindustrie ist das gar nicht so früh. Ich bin stolz auf alles, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich habe jung angefangen Platten aufzunehmen. Es gab gute, aber auch schlechte Zeiten. Jetzt fühle ich mich stolz und selbstbewusst. Mama zu werden ist unglaublich! Ich bin froh, dass auf dem Cover mein Schwangerschafts-Bild drauf ist. Das war eine sehr glückliche Zeit.

Mama zu werden ist unglaublich!

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.