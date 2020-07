Am 1. Juli übernimmt die Bundesrepublik die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr und damit die Führungsrolle in Europa - mitten in der Corona-Krise.

Die Erwartungen sind groß Die Bundesregierung soll den Laden zusammenhalten, das 500-Milliarden-Rettungspaket durchbringen und neue Visionen für die Europäische Union liefern. Ob und wie das überhaupt funktionieren kann, wollen wir von Katarina Barley wissen. Die SPD-Politikerin aus Trier ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Europaabgeordnete Katarina Barley (SPD) dpa Bildfunk Picture Alliance SWR1: Mit der Corona-Krise haben alle EU-Staaten von einem Tag auf den anderen ihre Grenzen geschlossen. Plötzlich war vom grenzenlosen Europa nicht mehr viel da. Hat es Sie erschreckt, wie schnell nationale Interessen Europa einfach aushebeln können? Katarina Barley: Ja, das hat mich sehr erschreckt. Ich wohne im Vier-Länder-Eck zu Luxemburg, Frankreich und Belgien und das war für die Region eine mittlere Katastrophe - sowohl wirtschaftlich als auch atmosphärisch. Gerade die Luxemburger haben das sehr übelgenommen, dass von deutscher Seite die Grenzen geschlossen wurden. Die bewaffnete Polizei auf den Grenzbrücken hat ganz unangenehme Erinnerungen hervorgerufen. Das war keine glückliche Entwicklung. SWR1: Wie haben die Menschen, die Sie getroffen haben, davon erzählt? Barley: Viele haben sich wirklich abgeschnitten gefühlt und ihnen ist bewusst geworden, was ihnen offene Grenzen bedeuten. In unserer Region pendeln täglich 200.000 Menschen über die Grenzen zur Arbeit. Wenn das durchschnitten wird, kommt eine ganze Region zum Erliegen. Aber es ist etwas Emotionales - gerade für unsere luxemburgischen und französischen Nachbarn war das fast schon traumatisch. Geschlossene Grenzen an der Grenze zu Luxemburg. SWR SWR1: Hat Ihnen das persönlich als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments weh getan Barley: Ja, das hat mir weh getan. Ich habe allerdings auch die Hoffnung, dass durch solche Aktionen die Menschen spüren, wie wichtig und kostbar die Europäische Union ist - und wie zerbrechlich. Auch die EU hat keine Ewigkeitsgarantie und wir müssen jeden Tag dafür arbeiten. Ich hoffe, dass das vielen Menschen jetzt bewusster ist als vorher. SWR1: Was kann und was muss Deutschland in den nächsten sechs Monaten seiner Ratspräsidentschaft erreichen? Barley: Auf Deutschland lastet eine sehr große Verantwortung. Durch die Coronakrise, den Brexit und die Haushaltsverhandlungen liegen ganz große Brocken auf dem Weg, die weggeräumt werden müssen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Durch die deutsch-französische Einigung hat Deutschland der EU gezeigt, dass es keine egoistische Ratspräsidentschaft wird, sondern das Deutschland bereit ist seine Verantwortung als bevölkerungsstärkster und wirtschaftlich stärkster Mitgliedsstaat auch wahr zu nehmen. Das ist mit sehr viel Erleichterung und Optimismus in Europa quittiert worden. SWR1: Was ist Ihnen persönlich am Wichtigsten? Barley: Ich bin aus Leidenschaft Juristin und sehe mit großer Sorge, wie sich manche Mitgliedsstaaten von unseren Werten - Rechtsstaat, Demokratie, Gewaltenteilung, unabhängige Justiz, freie Medien - immer weiter entfernen. Mir wäre sehr wichtig, dass diese deutsche Ratspräsidentschaft es schafft wirklich wirkungsvolle Mechanismen zu erarbeiten, wie man diese Entwicklung stoppen kann.