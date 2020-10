Neue Folgen von Käthe und Konrad in SWR1

Im März war das "Kult-Ehepaar" bereits regelmäßig in SWR1 Rheinland-Pfalz zu hören. In der Lockdownzeit waren Käthe und Konrad in Quarantäne. Das Erlebnisumfeld der Zwei war entsprechend eingeschränkt auf deren eigene Wohnung.

In der Zwischenzeit waren Käthe und Konrad draußen viel unterwegs und haben viel unternommen. Erleben Sie jetzt die neuesten Abenteuer von Käthe und Konrad. Badesalz & Gäste Natürlich stecken hinter Käthe und Konrad die beiden hessischen Vollblut-Komiker Gerd Knebel und Henni Nachtsheim von Badesalz. Nach dem Erfolg der ersten Staffel ist unser "Kult-Ehepaar" jetzt zurück. Unterstützt werden sie bei den neuen Folgen zum Beispiel von Schauspieler und Comedian Rick Kavanian.





























Sendung am Di , 13.10.2020 5:00 Uhr, Guten Morgen Rheinland-Pfalz, SWR1 Rheinland-Pfalz