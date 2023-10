Achtung, gefälschter Käse!

Teure Uhren, Mode oder Parfum – die hohen Preise dafür rufen auch Fälscher auf den Plan, die solche Imitate anbieten und dabei richtig abkassieren.

Warum jetzt auch Käse gefälscht wird und wie Verbraucher und Hersteller geschützt werden sollen, hat uns Susanne Henn aus der Redaktion Umwelt und Ernährung erzählt.

SWR1: Ist das wirklich ein Problem?

Susanne Henn: Ja, das ist es tatsächlich. Je teurer ein Käse ist, umso häufiger wird er gefälscht. Beispiel echter Parmesan: Da kostet das Kilo je nach Reifezeit zwischen 20 und 70 Euro. Damit lässt sich richtig Geld verdienen, wenn man einen minderwertigeren, sehr viel günstigeren Hartkäse als Parmesan verkauft. Schätzungen zufolge wird mit gefälschtem Parmesan genauso viel Umsatz gemacht, wie mit dem Original – mehr als 2 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist Betrug an den Herstellern und den Verbrauchern. Und das ist ein Problem, das in ähnlicher Form auch Schweizer Käseproduzenten haben, die auch sehr hochwertigen und teilweise sehr hochpreisigen Käse herstellen.

SWR1: Wie will man das denn unterbinden?

Henn: Beim Parmesan versuchen die Hersteller schon länger, Fälschungen zu unterbinden. Etwa mit einem Siegel und einer Seriennummer, die rundumlaufend auf dem gesamten Laib aufgedruckt wird, sodass auf jedem Stückchen Rinde ein kleiner Teil der Nummer zu erkennen ist. Das ist aber nicht fälschungssicher. Deshalb wird jetzt gerade ein Mikrochip aus Silizium erprobt, nicht größer als ein Reiskorn, der in der Käserinde versteckt wird. Dieser Chip kann gescannt werden und spuckt dann die Seriennummer aus. Somit können vor allem die Händler sicherstellen, dass sie wirklich "richtigen" Parmesan gekauft haben.

Auch bei Schweizer Käse wird versucht, den Verbraucher mit verschiedenen Mitteln vor Fälschungen zu schützen. IMAGO Imago

Wir Verbraucher müssen weiter vertrauen. In der Schweiz wird seit einiger Zeit noch eine andere Methode angewandt, um den ganzen Laib kontrollieren zu können und die funktioniert – ganz vereinfacht ausgedrückt – so: Bei der Käseproduktion werden der Rohmilch immer Bakterienkulturen hinzugefügt, damit der Säuerungsprozess beginnt. Bei der Methode kommen noch ein bis zwei weitere Bakterienkultur dazu, die gar nicht nötig wären und den Geschmack nicht verändern. Die sind lange nachweisbar und machen den Käse so wiedererkennbar. Dafür müssen diese zusätzlichen Bakterien in einer DNA-Datenbank registriert werden und eine Probe des Käses muss dann jeweils mit dieser Datenbank abgeglichen werden. Das ist aufwändig und teuer, mittlerweile gibt es dafür aber auch Schnelltests, die vielleicht ja auch irgendwann mal für das Supermarktpersonal oder uns Verbraucher verfügbar sind.

